Ya están funcionando subestaciones que surtirán energía al Metro y al RegioTram

Enel Colombia confirmó la entrada en operación de las subestaciones que garantizarán el suministro de energía eléctrica a la Primera Línea del Metro de Bogotá y el RegioTram de Occidente.

La Subestación Porvenir, ubicada en el Patio Taller del Metro de Bogotá y la Subestación Montevideo, en Puente Aranda, son infraestructuras clave con capacidad para garantizar el suministro de energía a estos sistemas de transporte masivo, que movilizarán diariamente a miles de usuarios y conectarán corredores urbanos y regionales.

El proyecto requirió una inversión cercana a los 88.000 millones de pesos y cuenta con una capacidad total de 80 MVA, conectados a nuevas líneas de alta tensión de 115 kV en Kennedy y Bosa. Según la empresa, esta infraestructura garantiza un suministro robusto y confiable para el funcionamiento del metro.

De manera complementaria, Enel también confirmó la entrada en operación de la Subestación Montevideo, ubicada en Puente Aranda, considerada un hito para la futura operación del RegioTram de Occidente. Esta obra contó con una inversión cercana a los 106.000 millones de pesos y una capacidad total de 80 MVA.



La subestación es 100% digital y telecontrolada y permitirá la conexión ferroviaria entre Bogotá y los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá, beneficiando a más de 60.000 habitantes y fortaleciendo la integración regional.



Inversiones récord y resultados

En 2024, la compañía destinó más de 2.1 billones de pesos a fortalecer la infraestructura eléctrica y ampliar la capacidad de generación con fuentes renovables, consolidándose como uno de los principales actores en la transición energética del país.

Solo en el primer trimestre de 2025 Enel invirtió más de 507 mil millones de pesos en infraestructura, modernización de redes digitales y resilientes y desarrollo de proyectos solares que contribuyen al objetivo de diversificar la matriz energética. Durante la primera mitad de 2025, las inversiones alcanzaron más de 1.3 billones de pesos, reflejando un crecimiento de más del 60% frente al mismo periodo del año anterior.

Este ritmo de inversión se combina con indicadores financieros. Enel reportó un EBITDA consolidado de 5.7 billones de pesos y una utilidad neta de 2.56 billones de pesos durante los primeros nueve meses de 2025, resultados que reflejan una operación estable pese a los retos del sector.

En este sentido, durante los meses de lluvia la compañía activó planes de contingencia con personal técnico y recursos dedicados a mantener la infraestructura eléctrica operativa y minimizar afectaciones a los clientes.