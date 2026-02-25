En vivo
Ya están funcionando subestaciones que surtirán energía al Metro y al RegioTram

Enel aseguró que ya entraron en operación las subestaciones Porvenir y Montevideo, infraestructura estratégica que garantizará el suministro de energía para la Primera Línea del Metro y el RegioTram de occidente, como parte del mayor plan de inversión en su historia.

