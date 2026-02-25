En vivo
Blu Radio  / Mundo  / El abogado de Maduro dice que el Tesoro de EE.UU. impide que Venezuela pague su defensa

El abogado de Maduro dice que el Tesoro de EE.UU. impide que Venezuela pague su defensa

El obstáculo en la licencia afecta solo a Maduro, que está acusado de cargos de narcotráfico y corrupción, y no a su esposa, Cilia Flores, acusada de delitos similares, especifica.

