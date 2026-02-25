Revelan detalles tras la muerte de Emiliana Castrillón: el asesino ocultó el cuerpo en su casa

El caso que estremeció a Venecia, en el suroeste antioqueño, sumó nuevos capítulos. La Fiscalía General de la Nación dio a conocer detalles adicionales de la investigación por el crimen de la joven de 19 años, Emiliana Castrillón, quien fue encontrada tras varios días de búsqueda.

Ante esto, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra el presunto responsable , mientras continúa el proceso. La decisión se produjo luego de la imputación de cargos por feminicidio agravado, desaparición forzada y porte ilegal de armas. El procesado no aceptó los cargos.



Fiscalía reconstruyó los últimos instantes

De acuerdo con la investigación, el 2 de noviembre de 2025, hacia las 7 de la noche, testigos vieron por última vez a la joven cuando iba como parrillera en una motocicleta que conducía su expareja, Michael Deossa Restrepo, de 20 años.

Ambos salieron desde la zona urbana de Venecia con rumbo a Bolombolo. Ocho días después, el 10 de noviembre, el cuerpo fue hallado a orillas del río Cauca, en ese mismo sector.

La Fiscalía afirma que la víctima presentaba dos impactos de arma de fuego en la cabeza. Sostiene que el procesado actuó con dolo directo y que sabía que privaba de la libertad a la joven, a quien llevó a un lugar despoblado para luego arrojar el cuerpo al río.



Además, el ente acusador indicó que el señalado ocultó inicialmente el cuerpo en una zona baldía antes de arrojarlo al afluente.



Feminicidio agravado y desaparición forzada: los cargos imputados

La Fiscalía señaló que el crimen habría ocurrido luego de que la joven se negara a continuar la relación sentimental. Esa es la hipótesis oficial que habría desencadenado el homicidio.

Tras la captura de Deossa, el 21 de febrero en el sector El Cementerio, en Titiribí, las autoridades expusieron que el procesado se encontraba escondido en un municipio cercano.