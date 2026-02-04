En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Clan del Golfo
Informe HRW
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Argentina pide la extradición de Nicolás Maduro a EEUU por crímenes de lesa humanidad

Argentina pide la extradición de Nicolás Maduro a EEUU por crímenes de lesa humanidad

Nicolás Maduro se encuentra detenido en Nueva York tras ser extraído en una incursión militar de Estados Unidos en Caracas la madrugada el 3 de enero.

Publicidad

Publicidad

Publicidad