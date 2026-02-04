Argentina pide la extradición de Nicolás Maduro a EEUU por crímenes de lesa humanidad

La justicia argentina solicitó el miércoles a Estados Unidos la extradición de presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro para ser indagado en una causa por crímenes de lesa humanidad, según una resolución judicial a la que accedió la AFP.

Audiencia de Maduro en EEUU Foto: AFP

Maduro se encuentra detenido en Nueva York tras ser extraído en una incursión militar de Estados Unidos en Caracas la madrugada el 3 de enero.

Un juez argentino libró el miércoles un "exhorto internacional a los Estados Unidos de América, a efectos de solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros" para ser indagado en el marco de una investigación por crímenes de lesa humanidad bajo el principio de "jurisdicción universal".

En desarrollo...