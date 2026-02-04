Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, miércoles 4 de febrero de 2026

Publicidad
El Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia gracias a su propuesta innovadora. Este sorteo combina el tradicional chance con los signos del zodiaco, lo que lo convierte en una alternativa diferente, dinámica y fácil de jugar.
El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 4 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Super Astro Sol se caracteriza por ofrecer una modalidad flexible que permite múltiples combinaciones en una sola apuesta. Para participar, los jugadores deben seguir estos pasos:
Desde julio de 2025, los sorteos del Super Astro Sol se realizan de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha contribuido a su consolidación y crecimiento en distintas regiones de Colombia.
El Super Astro Sol está diseñado como un juego accesible, con valores de apuesta que se ajustan a diferentes presupuestos:
Todas las apuestas deben realizarse únicamente en puntos de venta autorizados, lo que garantiza la legalidad, seguridad y transparencia en cada transacción.
Para reclamar un premio del Super Astro Sol, los ganadores deben dirigirse a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:
Dependiendo del valor del premio, calculado en Unidades de Valor Tributario (UVT), se pueden solicitar requisitos adicionales: