Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, miércoles 4 de febrero de 2026

El Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia gracias a su propuesta innovadora. Este sorteo combina el tradicional chance con los signos del zodiaco, lo que lo convierte en una alternativa diferente, dinámica y fácil de jugar.



Número ganador de Super Astro Sol hoy, miércoles 4 de febrero de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 4 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega el Super Astro Sol

El Super Astro Sol se caracteriza por ofrecer una modalidad flexible que permite múltiples combinaciones en una sola apuesta. Para participar, los jugadores deben seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

De forma opcional, escoger la modalidad “Todos los signos”, que asocia el mismo número a los doce signos zodiacales.

Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, los sorteos del Super Astro Sol se realizan de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha contribuido a su consolidación y crecimiento en distintas regiones de Colombia.



Valor de las apuestas

El Super Astro Sol está diseñado como un juego accesible, con valores de apuesta que se ajustan a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Todas las apuestas deben realizarse únicamente en puntos de venta autorizados, lo que garantiza la legalidad, seguridad y transparencia en cada transacción.



Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol

Para reclamar un premio del Super Astro Sol, los ganadores deben dirigirse a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, calculado en Unidades de Valor Tributario (UVT), se pueden solicitar requisitos adicionales:

