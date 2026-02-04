En vivo
Pacientes con párkinson recibirían tratamientos más eficaces gracias a una nueva red en el cerebro

Pacientes con párkinson recibirían tratamientos más eficaces gracias a una nueva red en el cerebro

Los investigadores exploraron si la disfunción de la red cerebral podría explicar los síntomas de la enfermedad y servir como objetivo para el tratamiento.

