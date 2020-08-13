Japón comenzó el 21 de agosto la comercialización de Telomelysin, una terapia basada en un virus oncolítico desarrollada por la compañía Oncolys BioPharma para determinados pacientes con cáncer de esófago. El tratamiento recibió la aprobación completa del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón el 8 de junio de 2026 y es considerado el primer medicamento de este tipo aprobado para esta enfermedad.Telomelysin, cuyo nombre genérico es suratadenoturev y que también es identificado como OBP-301, utiliza un adenovirus modificado para reproducirse de manera selectiva en células tumorales. La terapia está indicada específicamente para pacientes que no pueden someterse a una resección curativa ni a un tratamiento de quimiorradioterapia.El medicamento no se administra como una terapia convencional por vía intravenosa. Según la información oficial de Oncolys, se aplica directamente en el tumor mediante una endoscopia del tracto gastrointestinal superior y se utiliza en combinación con radioterapia. El esquema autorizado contempla tres aplicaciones, generalmente con intervalos de aproximadamente dos semanas.La comercialización en Japón está respaldada por los resultados obtenidos durante su desarrollo clínico. En una investigación realizada en la Universidad de Okayama participaron 13 pacientes que no eran candidatos a cirugía o quimioterapia. Ocho alcanzaron una respuesta completa localizada y tres presentaron una respuesta parcial, mientras que la tasa de respuesta objetiva fue del 91,7 %.Posteriormente, el programa avanzó hacia estudios clínicos de mayor escala. La información proporcionada para el tratamiento señala que, en un ensayo con 36 participantes tratados con Telomelysin junto con radioterapia, cerca de la mitad presentó desaparición de los tumores a los 18 meses. La fiebre figuró entre los principales efectos adversos observados. Los estudios publicados también registraron linfopenia transitoria en los pacientes tratados.El desarrollo de Telomelysin comenzó hace más de una década. Oncolys presentó en 2006 una solicitud de investigación para OBP-301 ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y posteriormente inició en Japón los estudios de esta terapia combinada con radioterapia para pacientes con cáncer de esófago. En 2019, el producto recibió la designación SAKIGAKE del Ministerio de Salud japonés.Con la aprobación y posterior inicio de ventas, Telomelysin pasó de la investigación clínica a su utilización médica en Japón para un grupo específico de pacientes. La distribución del producto está a cargo de Fujifilm Toyama Chemical, que suministra el tratamiento a las instituciones médicas correspondientes.