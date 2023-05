La reflexología y la digito puntura, terapias para el bienestar del cuerpo

Toñi Campoy, reflexóloga y formadora española , estuvo como invitada especial en la mañana del domingo, 7 de mayo, En Blu Jeans para hablar de los puntos estratégicos del cuerpo. La reflexología es una disciplina que trabaja a nivel físico, mental , emocional y a nivel energético, esta practica, activa los procesos de auto curación que tiene el cuerpo humano .

Es una terapia holística que tiene una tradición de más de 3.000 años, se enfocó en la importancia de los pies y sus puntos energéticos, ya que en ellos está el equilibrio del cuerpo.

No existe una edad específica en la cual se pueda aplicar la técnica: "La reflexología se puede hacer desde una bebé cuando nace, hasta una persona en su lecho de muerte", aseguró Toni Campoy.

Es bueno que cada persona conozca su cuerpo y pueda aplicar la reflexología para así fomentar la medicina preventiva.

La reflexología, ayuda a subir la autoestima, mejorar las defensas del cuerpo, mejorar la circulación y sobre todo mantener el bienestar mental: "Es verdad que podemos ir a un especialista en reflexología, pero también es muy importante que podemos aprender y formar a personas que se quieran aplicar el tratamiento “, afirmó la experta invitada.

Las patologías más comunes que trata la reflexología son los problemas respiratorios en los niños, pero no debe ser una terapia definitiva en la mayoría de los casos: "Todo se complementa, a mí no me gusta hablar de alternativas" dijo la reflexóloga española .

La reflexología también puede ayudar a tratar enfermedades mentales graves como la depresión y la ansiedad, por supuesto complementando el tratamiento con la medicina recomendada por los profesionales de la salud, pero en términos generales es un complemento que suplementa el manejo de estas condiciones.

Sobre todo, lo más valioso que enseña la reflexología es, aprender a conocer el propio cuerpo, ayudando a prevenir y sanar muchas dolencias para encontrar el bienestar.

Escuche la entrevista completa aquí: