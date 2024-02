Estos son los síntomas AH3N2, la enfermedad viral en la Escuela Militar de Bogotá, ¿hay vacuna?

Un brote de infección respiratoria por influenza, catalogada como AH3N2 en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova de Bogotá, que deja un cadete muerto y tres personas hospitalizadas. La Secretaría de Salud informó que el equipo de vigilancia en Salud Pública realizó una visita a la Escuela y "estableció un brote de IRAG, potencialmente por influenza, con 290 personas expuestas, de las cuales 101 son sintomáticas, 98 se encuentran en aislamiento y 3 están hospitalizadas (dos de ellas en UCI).

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, entregó detalles sobre el caso y el virus, del cual aseguró que los ciudadanos no deben tener preocupación mayor.

De acuerdo con Bermont, nadie debe estar preocupado por el virus, pese a que este circula en toda la ciudad. Sobre el caso del joven de 18 años que falleció por cuenta del virus, dijo que están verificando si contaba con comorbilidades o condiciones especiales que hubieran incidido en su muerte por el virus.

"Lo que tenemos que estar analizando y efectivamente, dentro de la escuela es porque fue inusitado, grave en el caso de un joven que normalmente no debería tener estos efectos mortales ahí. Es una investigación que se tiene que hacer las causas de la muerte o si hubo otra condición que tuvo al respecto la causa de la mortalidad de este joven", dijo.

Publicidad

En ese sentido, reiteró que se trata de un virus normal y por eso las recomendaciones que hacen es el lavado de manos, el uso del tapabocas con cualquier sintomatología y la importancia de la ventilación en espacios cerrados.

Una de las razones por las cuales, el caso del joven de 18 años es investigado, es porque este tipo de virus normalmente ataca a la población adulta mayor y con comorbilidades y atacan a los niños especialmente menores de cinco años y con comorbilidades y puede llegar a ser letal.

¿Cuáles son los síntomas de la AH3N2?

El secretario de Salud explicó que los síntomas son como cualquier cuadro respiratorio:



Fiebre

Dolor de cabeza

Congestión nasal

Tos

Recomendó que son enfermedades con las cuales se deben tener cuidado, percatarse que los síntomas no superen los dos días o tres días de fiebre, que no haya asfixia adicional y que no tenga una complejidad mayor.



Publicidad

"Es preferible ir a buscar atención médica para descartar efectivamente que haya una complejidad pulmonar que nos puede terminar en una neumonía y por supuesto, en muerte", dijo.

¿Hay vacunas contra este tipo de influenza?

Según explico el secretario de Salud de Bogotá, el esquema de vacunación contra influencia está dado para menores de edad menores de entre los cero y veinticuatro meses, menores de cinco años, gestantes y adultos mayores de sesenta años y cualquier persona con comorbilidad.

La población joven no está dentro del esquema de vacunación contra influencia. "Precisamente porque es muy raro que ataque precisamente este virus y sea mortal en población joven", dijo.

"La vacuna es preventiva. La vacuna se tiene que colocar anterior ya cuando tenemos estos síntomas, lo que es recomendable es asistir al centro de salud, ir a buscar atención médica", agregó sobre la vacunación.

Publicidad

Escuche aquí la entrevista completa: