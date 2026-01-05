Nicolás Maduro enfrentará nueva audiencia judicial en EE. UU. el 17 de marzo

Nicolás Maduro deberá presentarse nuevamente ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York el próximo 17 de marzo, fecha establecida por el juez Alvin Hellerstein para la audiencia del juicio en su contra por cuatro delitos relacionados con narcotráfico.

La decisión se conoció este lunes durante la primera comparecencia de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, ante el tribunal federal, en la que ambos se declararon no culpables de todos los cargos que les imputan las autoridades estadounidenses.

“Soy inocente, soy un hombre decente, soy presidente”, afirmó Maduro ante el juez, dejando constancia de su postura en esta etapa preliminar del juicio.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores // Foto: AFP

Durante la audiencia, el abogado defensor de Maduro, Barry Pollack, informó que su cliente no solicitará libertad bajo fianza y señaló, sin entregar mayores detalles, que el líder del régimen presenta problemas médicos. Además, aseguró que Cilia Flores sufrió contusiones en las costillas durante la operación militar ejecutada por Estados Unidos en Caracas, que culminó con la captura de la pareja.



Ante el juez, Maduro, de 63 años, insistió en que sigue siendo el “presidente” de Venezuela, pese a enfrentar acusaciones de haber facilitado el envío de cocaína hacia Estados Unidos, cargos que también pesan sobre Flores, de 69 años.

La captura se produjo el pasado sábado, 3 de enero, en una operación militar estadounidense que incluyó ataques aéreos, comandos en tierra y un despliegue naval, hechos que marcaron un giro sin precedentes a nivel mundial.