Trump endurece política comercial: Noticias de la Mañana, 21 de febrero de 2026

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes un arancel global del 10% para todos los países, en respuesta al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que frenó su política comercial.

Autoridades de Estados Unidos interceptaron y atacaron otra embarcación que presuntamente transportaba droga en aguas internacionales del Océano Pacífico.

A 15 días de las elecciones legislativas, el presidente Gustavo Petro volvió advertir sobre un posible fraude electoral y cuestionó la confiabilidad de los formularios E-14.

y cuestionó la confiabilidad de los formularios E-14. En medio de la emergencia invernal, el Instituto Nacional de Salud desplegó antivenenos en Córdoba para reforzar la atención ante el aumento de mordeduras de serpiente en zonas afectadas.

