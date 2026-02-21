Asesinaron a joven de 14 años durante riña escolar en Bello, Antioquia: aprehendieron al agresor

Lo que comenzó como un altercado entre dos estudiantes, al finalizar la jornada escolar del colegio Universidad Virtual de Colombia en el barrio El Pinar de Bello, terminó con la muerte de un joven de 14 años de edad, a manos de otro adolescente de 16.

Los hechos se registraron en esta institución privada cuando los dos menores de edad en un principio se agarraron a golpes y luego uno de ellos atacó al otro con una navaja, por lo que el herido tuvo que ser trasladado al hospital San Vicente Fundación, trayecto en el cual perdió la vida.

Vecinos del sector narraron que el presunto agresor intentó huir tras lo sucedido, pero fue aprehendido por las autoridades.

"La Policía Nacional aprehendió a un adolescente de 16 años en el municipio de Bello por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio con arma corto o pulsante. El procedimiento se adelantó adelantó de manera inmediata por parte de nuestros uniformados, quienes llegaron al lugar donde se presentaron los hechos y materializaron la aprehensión del menor", sotuvo el coronel Juan Carlos Sierra, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.



Por su parte, la secretaria de Educación (e) de Bello, Claudia Uribe Tobón, indicó que la institución activó el protocolo de convivencia y que están brindando acompañamiento a la misma ante esta situación.

"Ante este hecho, la institución activó la Ruta de Atención Integral de Justicia. En materia de convivencia escolar, la Secretaría de Educación ha realizado acompañamiento a la institución educativa y a los padres de familia en temas relacionados al rechazo de las violencias en entornos escolares, actualización del Manual de Convivencia Escolar y socialización de los protocolos para la atención de las diferentes violencias escolares".

Por lo pronto, el joven quedó bajo custodia del ICBF, mientras avanza la investigación del caso, por el que deberá responder bajo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes.