Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Asesinaron a joven de 14 años durante riña escolar en Bello, Antioquia: aprehendieron al agresor

Asesinaron a joven de 14 años durante riña escolar en Bello, Antioquia: aprehendieron al agresor

Los hechos ocurrieron a las afueras de un colegio, cuando un adolescente atacó a otro con arma blanca.

