Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturan en Caldas, Antioquia, a hombre buscado por Interpol mediante circular azul

Capturan en Caldas, Antioquia, a hombre buscado por Interpol mediante circular azul

Diego Camilo Sinisterra Varela es señalado por homicidio agravado y porte de armas por parte de un juzgado de Chinchiná, en el departamento de Caldas.

