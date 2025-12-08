Capturan en Caldas, Antioquia, a hombre buscado por Interpol mediante circular azul

En un operativo de control vial realizado en el sur del Valle de Aburrá, la Policía Nacional en Antioquia capturó a Diego Camilo Sinisterra Varela, un ciudadano colombiano requerido mediante Notificación Azul de Interpol por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. La detención se llevó a cabo en la vía La Pintada–Medellín, a la altura del sector El Remanso, jurisdicción del municipio de Caldas.

De acuerdo con las autoridades, el hombre se movilizaba en un vehículo particular cubriendo la ruta Manizales–Medellín cuando fue requerido por uniformados del Grupo de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Antioquia, quienes adelantaban controles para la prevención de delitos y la verificación de antecedentes. Durante el procedimiento, los policías utilizaron el aplicativo APPOL, herramienta en la que se puede consultar información judicial, la cual arrojó que Sinisterra Varela tenía un requerimiento vigente emitido por la Fiscalía Seccional de Chinchiná, Caldas.

Tras confirmar la información, los uniformados procedieron con la captura y realizaron los actos urgentes correspondientes y posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente para avanzar en el proceso penal en su contra.

"Durante la verificación de antecedentes, arrojó positivo el requerimiento vigente por parte de la fiscalía seccional de Chinchina, Caldas. Tras su captura, se realizaron los actos urgentes correspondientes. Esta acción fue acompañada por personal experto de la seccional de investigación criminal", indicó el coronel Oscar Rico, comandante de la Policía Antioquia.



Finalmente, Rico destacó que esta acción fue acompañada por personal experto de la Seccional de Investigación Criminal SIJIN, garantizando el cumplimiento de los protocolos judiciales e interinstitucionales.