Gobernación entregó más de 100 motos y 250 chalecos antibalas a la Policía con la tasa de seguridad

La Gobernación de Antioquia realizó una nueva entrega de dotación para la Policía Nacional, esta vez en el municipio de Sabaneta en donde los uniformados recibieron 103 motocicletas, 324 cascos blindados y 266 chalecos antibalas en una inversión que supera los 7.500 millones de pesos, recursos que fueron obtenidos mediante la tasa de seguridad.

Lo que han destacado las autoridades departamentales es que las motocicletas son de 300 centímetros cúbicos y que están equipadas con elementos de protección como cascos, guantes, rodilleras, coderas e impermeables para que los policías puedan, según el propósito de la Gobernación, fortalecer el control territorial en la región.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, mencionó que estos elementos son entregados a la Policía Nacional para que tengan mejores condiciones y por ello también el inicio de adecuación en las estaciones de Policía, que ya comenzaron en el Urabá antioqueño.

"Lo primero que necesita un soldado, un policía para poder arrinconar el crimen es haberse seguro y por eso los chalecos balísticos, los cascos y todos los mecanismos de protección que les permitan a ellos avanzar con determinación y con firmeza", aseguró.



Hay que mencionar que esta no estaciones la única entrega que se ha hecho en el departamento de Antioquia, puesto que la Gobernación aseguró que en lo corrido de 2025 ya le ha dado a los Escuadrones Militares y Policiales: 52 camiones, 132 motocicletas y más de 2.000 unidades de material de intendencia como chalecos, cascos y otros.

Igualmente, la Administración Departamental mencionó que en las próximas semanas se hará la entrega de 250 cascos blindados, 440 chalecos antibalas, 95 motocicletas, 6 camiones blindados, 34 drones, 5 antidrones, 6 botes y 17 equipos de GPS, entre otros.