Terremoto en Japón
Jossimar Calvo
Plan retorno
Gobernación entregó más de 100 motos y 250 chalecos antibalas a la Policía con la tasa de seguridad

A la fecha en el departamento se han entregado más de 2.000 unidades de intendencia para las labores de la Fuerza Pública.

Foto: Gobernación de Antioquia
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 8 de dic, 2025

