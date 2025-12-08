Antioquia se raja en comprensión lectora: 70 % de los niños no entienden sus textos escolares

Hay preocupación en Antioquia porque el 70 % de niños no comprenden los textos estudiantiles. La Gobernación avanza en estrategias para revertir la situación con los menores de edad.

Aunque en las librerías y bibliotecas de los 125 municipios hay cuentos, historias, relatos y en general un mundo de letras en páginas de varios libros, según reveló la Gobernación de Antioquia, una de las dificultades en el departamento es que los menores de edad no comprenden lo que leen.

Además, otras cifras son que el 53% de los estudiantes de primer grado no tiene una buena comprensión lectora, el 45% de los alumnos de segundo grado necesitan refuerzo y en cuanto a los bachilleres, se encontró que 4 de cada 10, es decir el 40 %, tienen un desempeño insuficiente en lectura.

La preocupación es porque, según cifras del Dane, en Colombia los niños de 5 a 11 años solo leen 3 libros al año, pero ahora, ni siquiera se concentran en los textos que son especializados para su aprendizaje en los colegios del departamento.



La situación es aún más preocupante debido a que los padres de familia aseguran que en pocas ocasiones observan a sus hijos leyendo libros de la escuela. Blu Radio salió a las calles a preguntar a los padres de familia si sus hijos leen o no.

"No, porque se pegan mucho al celular y la mayoría de niños ahora es solamente el celular, el celular, el celular y ya", dijo un ciudadano. "No leen, porque yo creo que les ha llamado mala atención, los juegos, no sé, como que es aburrido", aseguró otro de los consultados por Blu Radio. "Sí, leen y el mayor lo comprende mucho más, el menor no tanto", agregó otra ciudadana consultada.

Desde la Gerencia de la Unidad de Programas Sociales de la Gobernación de Antioquia, la lectura es uno de los temas priorizados por la administración departamental, como la desnutrición infantil, la deserción escolar, entre otros.

Otro de los puntos en los que se hará énfasis será la capacidad de acompañamiento a los docentes de las escuelas y colegios que fueron evaluados en los diferentes municipios en los que se ejecutó la investigación.