En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Japón
Jossimar Calvo
Plan retorno
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Empresario Serafino Iacono se defiende por caso del apartamento de Ricardo Roa y bloque Sinú 9

Empresario Serafino Iacono se defiende por caso del apartamento de Ricardo Roa y bloque Sinú 9

“No tengo relación con Ecopetrol”, dijo el empresario, quien afirma ser ciudadano italiano y negó haber sido designado cónsul en San Marino por el actual Gobierno.

Publicidad

Publicidad

Publicidad