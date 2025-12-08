América vs. Nacional EN VIVO: online y gratis fecha 6 cuadrangulares de Liga BetPlay

Atlético Nacional afrontará este lunes, 8 de diciembre, una de las jornadas más decisivas del semestre, con la obligación de ganar y esperar resultados para poder alcanzar la final de la Liga BetPlay. Aunque no depende de sí mismo, el equipo verdolaga aún conserva opciones matemáticas y llegará a Cali con la ilusión intacta de arrebatarle el cupo al Junior de Barranquilla.

El panorama para Nacional es claro pero exigente. Con ocho puntos y una diferencia de gol de +1, el cuadro antioqueño está obligado a vencer al América de Cali por una diferencia amplia, superior a dos goles, y a confiar en que el Junior pierda en su visita al Deportivo Independiente Medellín. Solo así podrá igualar o superar en puntos al conjunto barranquillero y sacarle ventaja en la diferencia de gol, criterio que definirá al finalista en caso de empate.

¿Dónde ver y a qué hora el partido América vs. Atlético Nacional HOY?

Las emociones de este importante partido del cuadrangular A de la liga colombiana se podrá disfrutar gratis y en vivo en el canal de YouTube de Blu Radio desde las 5:00 de la tarde, con toda la previa, análisis y datos del equipo deportivo de Blu Radio.

Aunque Junior parte con mejores números y le basta un empate para sellar su clasificación, Atlético Nacional mantiene la esperanza basada en un cierre perfecto. La necesidad de una victoria contundente convierte su partido ante América en una final anticipada, donde cada gol puede ser determinante en la lucha por el último cupo al duelo definitivo frente a Deportes Tolima.



Atlético Nacional vence al DIM // Foto: Atlético Nacional

Nacional sabe que jugará fuera de casa y sin el respaldo masivo de su hinchada, pero también entiende que el margen es mínimo y no hay espacio para la especulación. La obligación de ir al ataque desde el inicio será una constante, con el objetivo de marcar diferencia y presionar, desde la cancha, el resultado que se dé en el Atanasio Girardot entre Junior y DIM.

Mientras América y Medellín buscan mejorar su posición para asegurar cupos internacionales (Copa Libertadores o Sudamericana), Atlético Nacional centra toda su atención en ese único objetivo: llegar a la final. La combinación de resultados no es sencilla, pero el equipo verdolaga se aferra a la posibilidad de una noche perfecta que le permita seguir soñando con el título del segundo semestre del fútbol colombiano.

