Atlético Nacional vs. Medellín HOY: EN VIVO, gratis y online la Liga BetPlay 2025

El Atanasio Girardot tiene todo listo para recibir una nueva edición del clásico paisa, esta vez por la quinta fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II. Ambos equipos necesitan sí o sí obtener los tres puntos y esperar que el choque Junior vs. América de Cali dé un resultado favorable para ellos.

Este será el segundo de cuatro choques Atlético Nacional vs. Medellín de este mes, teniendo en cuenta que ambos clubes se enfrentarán en la gran final de la Copa BetPlay en este mes de diciembre. Pero este con toque especial: ambos deberán conseguir la victoria, por lo que se esperan 90 minutos apasionantes.

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional // Fotos: X @DIM_Oficial y @nacionaloficial

¿A qué hora juega Atlético Nacional HOY vs. Medellín por la Liga BetPlay?

Desde las 6:30 de la tarde de este 4 de diciembre de 2025, Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentarán en una nueva edición del clásico paisa. Duelo que se disputará en el estadio Atanasio Girardot con localia del cuadro verdolaga por lo que, en su mayoría, se espera un estadio verde y solo el sector de norte de la hinchada del Poderoso de la Montaña.



¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Medellín HOY, gratis y online?

A través del canal de YouTube y la señal de 89.9 FM, el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio traerá todas las emociones de la definición del Grupo A de estos cuadrangulares de la Liga BetPlay. La transmisión del choque entre el cuadro verdolaga y el Poderoso comenzará desde las 6:15 de la tarde, totalmente gratis y online.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay: así va el Grupo A

Junior de Barranquilla: 8 puntos. América de Cali: 5 puntos. Atlético Nacional: 5 puntos. América de Cali: 2 puntos.

Posibles alineaciones de Nacional vs. Medellín