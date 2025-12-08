En vivo
Terremoto en Japón
Jossimar Calvo
Plan retorno
Sorteo del Mundial

Caribe  / "Pudo prevenirse": Defensoría del Pueblo sobre homicidio de niña de 7 años en Soledad, Atlántico

“Pudo prevenirse”: Defensoría del Pueblo sobre homicidio de niña de 7 años en Soledad, Atlántico

La Defensoría del Pueblo aclaró que el agresor intentó y muchas veces logró aislar a la niña de su madre, usando la custodia como mecanismo de presión.

Padre mata a su hija en Soledad, Atlántico.png
Vivienda en la que se registraron los hechos en Soledad, Atlántico.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de dic, 2025
Editado por: Redacción BLU Radio

