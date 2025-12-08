“Pudo prevenirse”: Defensoría del Pueblo sobre homicidio de niña de 7 años en Soledad, Atlántico

La dolorosa muerte en el municipio de Soledad, Atlántico, de la niña de 7 años, Albeiranis Paola Fontalvo, también despertó rechazo en la Defensoría del Pueblo, la cual catalogó los hechos como una clara muestra de violencia vicaria que “no era una fatalidad insalvable, pues pudo prevenirse”.

Inicialmente la Defensoría aclaró que el hecho se dio después de una serie de situaciones de coerción y control que ejercía Albeiro Fontalvo, padre de la niña, contra la madre de la misma, a quien había amenazado previamente de muerte.

Además, contaron que intentó y muchas veces logró aislar a la niña de su madre, usando la custodia como mecanismo de presión. Le decía: “me voy y me llevo a la niña”.

Así las cosas, dice la entidad que a los niños y niñas hay que escucharles y creerles, pues Albeiranis manifestó con anterioridad que no quería estar con su padre.



“Este contexto permite evidenciar que el delito es un caso de violencia vicaria, que es una modalidad de violencia basada en género: Albeiranis Paola habría sido asesinada para causar un daño y profundo dolor a su madre, quien venía siendo amenazada de feminicidio como presión violenta para que retomara la relación sentimental con el padre de la niña”, se puede leer en un comunicado.

Además, enfatizó que las entidades del Estado deben fortalecer, con urgencia, las medidas de prevención, protección, investigación y sanción de las violencias basadas en género. “Este hecho no era una fatalidad insalvable, pudo prevenirse”, aclararon.

“La custodia debe evaluarse con especial cuidado cuando existen antecedentes de violencia de género contra la madre. En estos casos es posible —e incluso presumible— que la custodia sea utilizada por el agresor para continuar la violencia. Por ello, las autoridades responsables de decisiones judiciales y administrativas deben considerar siempre el riesgo de violencia vicaria. Resulta necesario regular este tipo de violencia cuanto antes. Mientras ello ocurre, debe ser un criterio de análisis en los procesos correspondientes”, escribió la Defensoría.

“Debemos mejorar las políticas y acciones de prevención. Es urgente implementar mecanismos de identificación temprana de violencia vicaria en procesos de restablecimiento de derechos, en trámites administrativos o judiciales, en redes institucionales que atienden a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas, así como en establecimientos educativos. Todas las autoridades y entidades —incluidas las del sector privado— pueden y deben contribuir a prevenirla”, agregaron.

“Se deben fortalecer los mecanismos de género departamentales y municipales, junto con el sector salud. Se debe garantizar atención psicosocial inmediata y continua a víctimas de violencia vicaria y a familias afectadas por feminicidios”, alcanzaron a decir.

Recordemos que Albeiranis Paola fue asesinada con una cuchilla a manos de su propio padre Albeiro Fontalvo, quien después optó por quitarse la vida motivado en que había perdido la custodia de su hija y tampoco su ex pareja quería volver con él.

La diputada Alejandra Moreno Astwood está solicitando la realización de un consejo de seguridad con enfoque de género para controlar los casos de violencia familiar que se disparan en estas épocas del año. Dice la diputada que, de acuerdo con la ordenanza 622 de 2024, este consejo debe tener lugar dos veces al año y este año solo se ha realizado una sola vez.

"Expreso mi solidaridad con la familia y allegados de la víctima. También hago un llamado urgente a las instituciones de justicia, de protección a mujeres, niñas y niños, y a todos los niveles de Gobierno: no podemos seguir fallando”, señaló la diputada.

“Es una tarea pendiente que tiene el gobierno departamental y que se cumplió en el primer semestre, pero aún no en este segundo semestre. Teniendo en cuenta los altos números de crímenes contra mujeres cometidos este año, de los que van 14 crímenes catalogados como feminicidios, sumado a este atroz crimen, es más que urgente que este sea convocado”, explicó Moreno Astwood.