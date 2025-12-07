Muere hombre que asesinó a su hija de 7 años en Soledad, Atlántico, tras perder su custodia

En las instalaciones del Camino Adelita de Char en Barranquilla fue informada en las últimas horas la muerte de Albeiro Rafael Fontalvo Hernández, hombre que fue encontrado dentro de su vivienda cuando se autolesionaba tras quitarle la vida con una cuchilla a su propia hija de 7 años en el barrio Primero de Mayo, en el municipio de Soledad.

Esta persona de 32 años inicialmente fue llevado hasta el Camino Simón Bolívar, sin embargo desde allí se autorizó su remisión hacia el centro asistencial mencionado por la gravedad de sus heridas, de las que Blu Radio conoció que eran de aproximadamente 14 centímetros en ambas caras laterales del cuello.

Fontalvo Hernández, precisamente, estaba bajo observación médica pero en calidad de capturado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, institución que esperaba su recuperación para entregarlo a la autoridad competente.

A las afueras de Medicina Legal habló Kelly Echeverría, tía de la menor, sobre la relación que este hombre tuvo con su hermana Lisney Rosado hace aproximadamente mes y medio, de la que cuenta que al parecer era amenazada con que se llevaría a la niña si no volvían a vivir juntos.



Vivienda en la que se registraron los hechos en Soledad, Atlántico. Blu Radio

“Ellos se dejaron y ella se fue para donde mi tía. Él siempre la chantajeaba con la niña, que si no se iba con él otra vez se la llevaba. Muchas veces peleamos. Hace como 15 días se llevó a mi sobrina, ella puso una denuncia. Habían quedado en un acuerdo de que él iba a tener a la niña una semana y ella los fines de semana. Pero él nunca cedía a dársela los fines de semana”, dijo inicialmente.

“Tenía que ir a buscar a la niña con un policía. Yo le dije no le dijera nada, que fuera con el policía y se la trajera, pero ella le avisó el viernes que el sábado le tocaba la niña y él le dijo que no se la iba a entregar. A las 4:15 de la mañana llamó a un primo de nosotros, que le dijera a Lisney que ya me voy con la niña, como fue videollamada, estaba lleno de sangre, como que ya había matado la niña”, agregó.

“Mi hermana empezó a gritar. Se fue para la casa de Albeiro que queda cerca de donde estábamos, tocó la puerta, el papá del muchacho ni siquiera la quería dejar entrar. La madrastra de él le dice a mi hermana ya están muertos los dos. La niña estaba en la cama llena de sangre”, también alcanzó a decir.

Precisamente, el ahora fallecido escribió una carta a la madre de la menor, justo antes de autolesionarse, en la que le decía que “nunca iba a olvidar esta fecha”.

“Te dije que no te voy a dar a mi hija y que las vas a pagar con lágrimas de sangre. Esto lo hago más por mi hija, porque esa falta de respeto que le quiere incluir no me gusta. Hoy 6 de diciembre vas a recordar esta fecha de por vida", se lee en un pedazo.