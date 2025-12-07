En vivo
Ricardo Roa
Inflación
Sorteo del Mundial

Muere hombre que asesinó a su hija de 7 años en Soledad, Atlántico, tras perder su custodia

Muere hombre que asesinó a su hija de 7 años en Soledad, Atlántico, tras perder su custodia

Albeiro Rafael Fontalvo Hernández tenían dos heridas de aproximadamente 14 centímetros en ambas caras laterales del cuello.

