Tragedia en Soledad, Atlántico: padre asesinó a su hija de 7 años tras perder su custodia

Tragedia en Soledad, Atlántico: padre asesinó a su hija de 7 años tras perder su custodia

Albeiro Rafael Fontalvo Hernández, como es la identidad del agresor, fue trasladado en calidad de capturado hasta el paso Simón Bolívar, donde su estado es crítico.

