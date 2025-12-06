Tragedia en Soledad, Atlántico: padre asesinó a su hija de 7 años tras perder su custodia

Alber Anguies Fontalvo Rosado es el nombre de la niña de solo siete años de edad que fue asesinada con una cuchilla en las últimas horas a manos de su propio padre en una vivienda del barrio Primero de Mayo, en el municipio de Soledad, Atlántico.

La denuncia fue realizada por vecinos del sector que encontraron los dos cuerpos tendidos en el suelo, mientras que las versiones de un filicidio fueron posteriormente confirmadas por la madre de la pequeña, quien recibió un mensaje de su expareja sentimental en la que decía que “no sería para él ni para ella”, esto refiriéndose a la reciente pérdida de la custodia de su hija.

De hecho, el suceso tuvo lugar pasadas las 5:00 de la mañana exactamente en una casa verde ubicada en la carrera 55 con calle 15, del sector mencionado.

Albeiro Rafael Fontalvo Hernández, como es la identidad del agresor de 32 años según la Policía, fue trasladado en calidad de capturado hasta el paso Simón Bolívar, en el sur de la ciudad, donde está bajo pronóstico reservado tras un intento por quitarse la vida.



Imagen de referencia Fiscalía General de la Nación

Blu Radio conoció que, en el más reciente reporte médico, Albeiro Rafael registraba heridas de aproximadamente 14 centímetros en ambas caras laterales del cuello. Del mismo modo, escribió una carta a modo de despedida y según él explicando los motivos del vil homicidio.

Su madre tenía previsto llegar a esta vivienda en horas de la mañana, teniendo en cuenta que contaban con una regulación de visitas y hoy la debía recoger para pasar tres días con ella.

El caso fue asumido de forma inmediata por el grupo de Infancia y adolescencia de la Policía Metropolitana de Barranquilla.