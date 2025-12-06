Experto revela qué no debe hacer en caso de quemaduras: consejos de la abuela empeorarían la lesión

Publicidad
La celebración del Día de Velitas es, quizá, una de las festividades más esperadas por los colombianos. Marca el inicio de la temporada navideña y suele vivirse entre buñuelos, natilla y reuniones familiares para encender las velas. Sin embargo, aunque es una fecha pensada para la unión, también es una de las más riesgosas del año.
A pesar de los esfuerzos en Colombia para disminuir el uso de pólvora, esta práctica sigue vigente en muchas regiones y deja cada año a miles de personas lesionadas, especialmente a menores de edad. Ante ese panorama, existen varias recomendaciones clave para actuar correctamente ante una quemadura y evitar complicaciones.
El cirujano plástico Ernesto Barbosa, miembro honorario de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, recordó que ante una quemadura “cada segundo cuenta”. No obstante, señaló que hay errores muy comunes que pueden profundizar el daño y hacer más difícil la recuperación. Buena parte de esas equivocaciones están relacionadas con los remedios caseros, que suelen generar más perjuicios que beneficios.
Cuando ocurre un accidente, la reacción natural es actuar de inmediato. Pero el afán lleva a cometer prácticas contraindicadas. Según el especialista, existe una lista clara de lo que no debe hacerse bajo ninguna circunstancia:
Barbosa también enfatizó que incluso las quemaduras pequeñas pueden agravarse si se infectan, lo que puede generar complicaciones serias y poner en riesgo la vida.
Aunque la mayoría de recomendaciones se centran en lo que no debe hacerse, también es importante conocer las acciones adecuadas según el tipo de quemadura:
El mensaje final es claro: ninguna quemadura debe subestimarse. En una noche llena de velas, pólvora y encuentros familiares, la prevención es la mejor herramienta para evitar tragedias.