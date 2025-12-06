Experto revela qué no debe hacer en caso de quemaduras: consejos de la abuela empeorarían la lesión

La celebración del Día de Velitas es, quizá, una de las festividades más esperadas por los colombianos. Marca el inicio de la temporada navideña y suele vivirse entre buñuelos, natilla y reuniones familiares para encender las velas. Sin embargo, aunque es una fecha pensada para la unión, también es una de las más riesgosas del año.

A pesar de los esfuerzos en Colombia para disminuir el uso de pólvora, esta práctica sigue vigente en muchas regiones y deja cada año a miles de personas lesionadas, especialmente a menores de edad. Ante ese panorama, existen varias recomendaciones clave para actuar correctamente ante una quemadura y evitar complicaciones.



¿Qué errores NO cometer ante una quemadura en el Día de Velitas?

El cirujano plástico Ernesto Barbosa, miembro honorario de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, recordó que ante una quemadura “cada segundo cuenta”. No obstante, señaló que hay errores muy comunes que pueden profundizar el daño y hacer más difícil la recuperación. Buena parte de esas equivocaciones están relacionadas con los remedios caseros, que suelen generar más perjuicios que beneficios.

Cuando ocurre un accidente, la reacción natural es actuar de inmediato. Pero el afán lleva a cometer prácticas contraindicadas. Según el especialista, existe una lista clara de lo que no debe hacerse bajo ninguna circunstancia:



No aplicar remedios caseros como sábila, leche, tomate, mantequilla, papa, café, miel, yogurt, huevo, alcohol o vinagre. Pueden empeorar la lesión o causar infecciones.

como sábila, leche, tomate, mantequilla, papa, café, miel, yogurt, huevo, alcohol o vinagre. Pueden empeorar la lesión o causar infecciones. No usar hielo : aunque parezca lógico, produce vasoconstricción extrema y profundiza la quemadura.

: aunque parezca lógico, produce vasoconstricción extrema y profundiza la quemadura. No reventar ampollas : funcionan como una barrera natural de protección.

: funcionan como una barrera natural de protección. No frotar la herida ni usar jabones blanqueadores.

ni usar jabones blanqueadores. No arrancar ropa pegada a la piel; solo recortar alrededor si no está adherida.

a la piel; solo recortar alrededor si no está adherida. No usar agua sucia ni sustancias calientes para limpiar la zona.

para limpiar la zona. No aplicar cremas o pomadas sin indicación médica.

sin indicación médica. No suministrar comidas o bebidas si la quemadura es extensa.

si la quemadura es extensa. No sumergir en tinas o recipientes si el origen fue un químico.

Barbosa también enfatizó que incluso las quemaduras pequeñas pueden agravarse si se infectan, lo que puede generar complicaciones serias y poner en riesgo la vida.

Foto: AFP.

¿Qué hacer en caso de quemadura por pólvora en el Día de Velitas?

Aunque la mayoría de recomendaciones se centran en lo que no debe hacerse, también es importante conocer las acciones adecuadas según el tipo de quemadura:



En quemaduras por pólvora o fuego : lavar con agua fría entre 10 y 15 minutos, retirar accesorios y cortar la ropa si no está adherida.

: lavar con agua fría entre 10 y 15 minutos, retirar accesorios y cortar la ropa si no está adherida. En quemaduras por líquidos hirvientes : enfriar la piel por 15 minutos, retirar prendas mojadas que no estén pegadas y cubrir con un paño limpio.

: enfriar la piel por 15 minutos, retirar prendas mojadas que no estén pegadas y cubrir con un paño limpio. En quemaduras eléctricas: acudir inmediatamente al servicio de urgencias.

acudir inmediatamente al servicio de urgencias. En quemaduras químicas: lavar con abundante agua entre 30 y 45 minutos y retirar la ropa cortando las prendas.

El mensaje final es claro: ninguna quemadura debe subestimarse. En una noche llena de velas, pólvora y encuentros familiares, la prevención es la mejor herramienta para evitar tragedias.