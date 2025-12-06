Ratifican sanción e inhabilidad por 9 años contra exsecretaria de Infraestructura de Daniel Quintero

No paran las sanciones contra exfuncionarios de la Alcaldía de Daniel Quintero Calle en Medellín, esta vez contra una exsecretaria y quien fungía como gerente de una entidad descentralizada, por hechos registrados en los primeros años de gobierno.

Como una decisión en segunda instancia, el Ministerio Público ratificó la destitución e inhabilidad general por nueve años contra la exsecretaria de Infraestructura de Medellín, Natalia Urrego Arias (2020), y el exgerente general de Metroparques, Jorge Enrique Liévano Ospina. Según la Procuraduría, ambos celebraron un contrato sin contar con estudios que evaluaran las dificultades derivadas de la pandemia por Covid-19, lo que terminó provocando su prórroga.

De acuerdo con la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, los funcionarios extendieron hasta el 10 de junio de 2021 el plazo inicialmente pactado por tres meses, desde el 3 de noviembre de 2020 hasta el 3 de febrero de 2021. La modificación se sustentó en supuestas medidas adoptadas por las autoridades nacionales, departamentales y municipales para enfrentar la emergencia sanitaria.

Procuraduría, referencia. Foto: Google Maps

El fallo concluyó que la justificación empleada para modificar el contrato no correspondía a un hecho sobreviniente, imprevisible o irresistible, sino a circunstancias preexistentes y plenamente conocidas al momento de su firma. Por ello, el Ministerio Público señaló que, al alterar los términos del acuerdo —cuyo valor ascendía a $5.226.291.836—, Urrego Arias y Liévano Ospina desconocieron los principios de economía y eficacia.



Así las cosas, la sanción quedó en firme porque la Procuraduría calificó la conducta de ambos como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima, y dejó de igual manera la sanción impuesta.