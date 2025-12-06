En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Inflación
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Conductor embriagado agredió a un agente de tránsito en Medellín: la Policía lo capturó

Conductor embriagado agredió a un agente de tránsito en Medellín: la Policía lo capturó

Lo que se ha podido conocer que es la respuesta inmediata de los agentes de tránsito permitió la captura del hombre que fue puesto a disposición de la Fiscalía.

Publicidad

Publicidad

Publicidad