Conductor embriagado agredió a un agente de tránsito en Medellín: la Policía lo capturó

La Secretaría de Movilidad de Medellín confirmó que un hombre bajo los efectos del alcohol intentó burlar un puesto de control de agentes de tránsito en el corregimiento de San Antonio de Prado, lugar en donde agredió y arrolló a uno de los funcionarios cuando intentó huir de las autoridades.

Lo que se ha podido conocer es que la respuesta inmediata de los agentes de tránsito permitió la captura del hombre que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación luego de que la prueba de alcoholemia saliera positiva en primer grado y, además, se comprobara que su licencia de conducir estaba vencida.

El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, indicó que durante las pruebas realizadas por las autoridades correspondientes también se pudo determinar que la revisión técnico-mecánica estaba vencida.

"A este individuo se le practicó la prueba de embriaguez que resultó positiva en primer grado. Dicho automotor fue inmovilizado. Además, le fueron incautadas un arma cortopulsante y, al parecer, sustancias estupefacientes", aseguró.



La información entregada desde la Alcaldía de Medellín indica que el agresor arrolló al agente de tránsito y lo dejó sobre el capó del vehículo, arrastrándolo varios metros sobre la vía para luego chocar contra otro carro, situación que fue aprovechada por las autoridades para realizar su captura en el lugar de los hechos.

Finalmente, desde la capital de Antioquia rechazaron este acto que puso en peligro la vida del funcionario público, mientras que la Alcaldía reiteró que no habrá tolerancia contra los agresores de agentes de tránsito en la ciudad y se espera que el hombre capturado sea enviado a prisión. En menos de 15 días dos personas han sido capturadas por este mismo delito.