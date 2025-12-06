Paisita Día resultado del último sorteo hoy sábado 6 de diciembre de 2025

El Paisita Día sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en Antioquia, donde cada jornada miles de jugadores aguardan con expectativa la posibilidad de acertar el número ganador. Para muchos, este chance no es únicamente una apuesta, sino una tradición diaria cargada de emoción y esperanza.

Número ganador de Paisita Día hoy, sábado 6 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 6 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Paisita Día mantiene un horario estable que ha reforzado la confianza de sus seguidores. Los sorteos se realizan puntualmente:



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Esta regularidad convierte cada sorteo en un momento esperado del día para quienes han incorporado el chance a su rutina.



Modalidades de juego

Uno de los factores que más atrae a los apostadores es la variedad de modalidades que ofrece el Paisita Día, adaptadas tanto para jugadores experimentados como para quienes apenas comienzan. Cada forma de apuesta brinda una oportunidad diferente de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden aparecer en cualquier orden.

3 cifras directo: coincide exactamente con las tres últimas cifras del número ganador.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar la última cifra del número ganador.

Esta diversidad hace que el juego sea dinámico, accesible y flexible para todo tipo de participantes.



Valor de las apuestas

El Paisita Día destaca también por su accesibilidad económica. Los jugadores pueden participar con montos que van desde $500 hasta $25.000, lo que permite ajustarse a diferentes presupuestos sin perder la emoción del chance.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Paisita Día es un proceso práctico y seguro. El ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio expresado en UVT, pueden solicitarse documentos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

Con su combinación de tradición, emoción y facilidad de acceso, el Paisita Día sigue siendo uno de los juegos de azar más representativos del país, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para soñar y ganar.