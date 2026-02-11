En vivo
Blu Radio  / Nación  / Cierran varios despachos judiciales en Córdoba por lluvias; 127 funcionarios damnificados

Cierran varios despachos judiciales en Córdoba por lluvias; 127 funcionarios damnificados

Según el Gobierno, cerca de 43.000 familias han resultado damnificadas por las lluvias en Córdoba y 24 de los 30 municipios del departamento se han visto afectados.

