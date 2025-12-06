En vivo
Subintendente y patrullera de la Policía mueren en accidente en la vía a Dapa en Yumbo, Valle

Subintendente y patrullera de la Policía mueren en accidente en la vía a Dapa en Yumbo, Valle

Se trata del subintendente César Acevedo, de 38 años, quien murió en el lugar de los hechos; y la patrullera Isabel León, de 34 años, quien falleció en un centro asistencial.

