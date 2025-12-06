Subintendente y patrullera de la Policía mueren en accidente en la vía a Dapa en Yumbo, Valle

Dos policías de la Seccional de Tránsito y Transporte fallecieron en un accidente de tránsito luego de adelantar un operativo en un sector del corregimiento de Dapa, en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca. Según información preliminar, los uniformados regresaban hacia las instalaciones de la Policía ubicadas en Cali cuando sufrieron un percance en una de las curvas de la vía y cayeron a una zona boscosa.

Las víctimas fueron identificadas como el subintendente César Augusto Acevedo Martín, de 38 años, quien murió en el lugar de los hechos; y la patrullera Isabel Cristina León Martínez, de 34 años, quien falleció posteriormente en un centro asistencial de la ciudad debido a la gravedad de sus heridas.

🚨 Dos miembros de la @PoliciaCali fallecieron en un accidente de tránsito en la vía a Dapa.

Los uniformados fueron identificados como la Patrullera Isabel Cristina León de 34 años y el S.I César Augusto Acevedo de 38 años. Ambos pertenecientes al esquema del sec de… pic.twitter.com/Re0UrNsc1k — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) December 6, 2025

"Lamentamos el fallecimiento de dos compañeros nuestros que perdieron la vida en un siniestro vial cuando se encontraban en ejercicio de sus funciones. Toda nuestra solidaridad con el subintendente César Augusto y la señorita patrullera Isabel Cristina. Enviamos un saludo respetuoso a sus familias en este difícil momento. Paz en la tumba de nuestros héroes", expresó el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

La Policía Nacional confirmó que el subintendente, oriundo de Bogotá, llevaba 13 años en la institución y había recibido 41 felicitaciones y 7 condecoraciones. Por su parte, la patrullera, nacida en Cali, completaba 11 años de servicio, periodo en el cual obtuvo 65 felicitaciones y 5 condecoraciones por su desempeño.