Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Policía captura a subintendente implicado en hurto a joyería en centro comercial de Bucaramanga

Policía captura a subintendente implicado en hurto a joyería en centro comercial de Bucaramanga

La Policía Metropolitana de Bucaramanga puso a disposición de la justicia al subintendente Richard Sierra Bravo por su presunta participación en el robo a una joyería en el centro comercial Cabecera Cuarta Etapa.

Capturan a Policía implicado en violento robo a Joyería
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 6 de dic, 2025

