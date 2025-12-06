Policía captura a subintendente implicado en hurto a joyería en centro comercial de Bucaramanga

La Policía Metropolitana de Bucaramanga dejó a disposición de la justicia al subintendente Richard José Sierra Bravo, luego de que se emitiera una orden de captura por su presunta participación en los hechos ocurridos el pasado 29 de noviembre, cuando se frustró un hurto a una joyería en el Centro Comercial Cabecera Cuarta Etapa, en el sector de Cabecera.

La medida judicial fue emitida por el Juzgado 8 Penal Municipal de Bucaramanga, en coordinación con la Fiscalía Tercera Especializada, por los delitos de homicidio agravado, cohecho propio, hurto calificado agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Sierra Bravo, quien llevaba aproximadamente tres meses en la Metropolitana de Bucaramanga, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para responder por los hechos que se le atribuyen.

El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, destacó que la institución es implacable frente a cualquier conducta que deshonre el uniforme y que todo uniformado que trasgreda la ley será investigado y puesto a disposición de la justicia.



“La Policía Metropolitana de Bucaramanga, en coordinación con el juzgado y la Fiscalía, ha actuado con firmeza para que esta persona responda penalmente por los hechos cometidos. Seguimos trabajando para dar con la captura de otros delincuentes involucrados”, señaló Quintero.

La institución reafirmó que no tolerará comportamientos contrarios a la ley, especialmente de quienes tienen la misión de proteger a la ciudadanía, y que cada actuación irregular será investigada con rigor para garantizar transparencia, legalidad y confianza.

“Somos implacables frente a cualquier conducta que deshonre el uniforme; la institución es la primera en exigir que quienes lo portan actúen bajo los principios de integridad y honor”, agregó el brigadier general William Quintero.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga aseguró que continuará prestando toda la colaboración necesaria a la autoridad judicial para esclarecer completamente este caso y capturar a otros posibles implicados en los hechos.