Usuarios denuncian nueva caída de Nequi: muchos no pueden entrar ni hacer pagos

Este sábado 6 de diciembre usuarios de Nequi reportaron que no logran acceder a la aplicación ni completar transacciones como pagos, retiros o transferencias.

De acuerdo con datos del portal de monitoreo de servicios online, los reportes empezaron a incrementarse con fuerza alrededor de las 9:00 a.m. Las ciudades con más quejas incluyen Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín.

Los principales problemas señalados por los usuarios son, dificultad para iniciar sesión (alrededor del 69 %), errores en el funcionamiento general de la app (23 %) y fallas en la realización de transferencias (8 %).

Ante las denuncias en redes sociales y foros, Nequi respondió que su equipo técnico trabaja para restablecer el servicio lo más pronto posible.



Además compartió un canal oficial, su página de estado del servicio, donde los usuarios pueden monitorear en tiempo real qué tan afectadas están las funciones de la app.

Nequi, billetera digital Foto: página oficial de Nequi

Recomendaciones por fallas en Nequi

La empresa advirtió que insistir en transacciones mientras el sistema está inestable podría provocar duplicidad de operaciones o movimientos no confirmados.

También recomienda no desinstalar la aplicación, pues esa acción no resolvería el problema y podría complicar la recuperación del acceso.

En redes sociales varias personas manifestaron inconformidades, algunos quienes confiaban en Nequi para pagos o giros inmediatos no pudieron hacer uso de su dinero.

No es la primera vez que Nequi presenta problemas este mes. El pasado lunes 1 de diciembre la app registró intermitencias, especialmente en envíos hacia Bancolombia, retiros por corresponsales y operaciones por PSE.

El 27 de noviembre también hubo reportes masivos de errores en pagos y acceso.

Es probable que la frecuencia de estos incidentes esté generando desconfianza en algunos usuarios, por lo que se recomienda:


