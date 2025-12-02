Pilas con lo que toca: este botón en Nequi lo podría dejar sin un peso

La temporada de fin de año es terreno fértil para celebraciones, compras… y también para delincuentes que buscan cualquier oportunidad para vaciar cuentas digitales. En noviembre y diciembre, cuando crecen los ingresos y el movimiento financiero, también se disparan las estafas. Y en los últimos días, una alerta encendió las alarmas de miles de usuarios de Nequi por una modalidad tan simple como efectiva: un solo botón puede dejarlo sin un peso.

La estafa, que ya ha sido reportada por múltiples usuarios, se aprovecha del ritmo acelerado en el que muchas personas manejan sus transacciones durante estas semanas. Comerciantes, adultos mayores y quienes trabajan con pagos digitales figuran entre los más vulnerables.

Estafa del botón “Aceptar” en Nequi: así logran vaciar cuentas

El engaño funciona con una mecánica básica. Los estafadores envían una solicitud de dinero que aparece en la app como una transacción pendiente, algo que muchos podrían confundir con un pago entrante.



Luego, mediante WhatsApp o llamadas, los delincuentes se hacen pasar por compradores o supuestos clientes que ya habrían enviado el dinero. Para “completar” la operación, le piden a la víctima presionar el botón “Aceptar”.

El problema es que al hacerlo no se está recibiendo nada, sino aprobando una solicitud de cobro. En términos simples, la persona autoriza que su propio dinero salga de Nequi directo a la cuenta del estafador. Todo ocurre en segundos.

La situación complica aún más porque algunos afectados han reportado casos de acoso digital: llegan varias solicitudes de dinero seguidas, buscando generar confusión o presión para que la víctima termine aceptando alguna por error.



Modalidad de estafa en Nequi crece en diciembre: cómo identificarla y qué hacer

La regla principal es simple: si no reconoce la operación, no presione Aceptar. En su lugar, lo indicado es cancelar de inmediato la solicitud y revisar los movimientos desde la misma plataforma.

Nequi ha pedido a los usuarios no confiar en mensajes externos ni aprobar transacciones bajo presión. Ante cualquier duda, se debe contactar directamente a los canales oficiales de la app y nunca validar solicitudes enviadas por terceros.

La temporada decembrina aumenta el riesgo, pero también la necesidad de estar atentos. Un clic puede significar perder todo el dinero disponible y, como ocurre con muchas estafas digitales, prevenir es mucho más efectivo que intentar recuperar lo robado.