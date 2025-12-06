En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Gobierno Nacional destina 180 mil millones para recuperar la Transversal del Carare, Santander

Gobierno Nacional destina 180 mil millones para recuperar la Transversal del Carare, Santander

Tras más de un mes de declarada calamidad pública, se asignarán recursos para reparación de la Transversal del Carare y subsidios para los habitantes afectados por deslizamientos.

