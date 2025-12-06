Gobierno Nacional destina 180 mil millones para recuperar la Transversal del Carare, Santander

El alcalde de Vélez, Orlando Ariza, confirmó que el Gobierno Nacional destinará 180.000 millones de pesos para la recuperación de la Transversal del Carare, afectada por una falla geológica en la vereda La Vereda de Zarandas. La decisión se tomó en la última reunión con Invías, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y demás autoridades locales.

La medida llega tras más de un mes de declarada calamidad pública en la región, gracias a la gestión conjunta del gobierno departamental y nacional, y busca garantizar la reparación integral de la vía, que es vital para la conectividad entre Vélez, Bolívar y Landázuri.

Durante la reunión se definieron acciones clave para apoyar a los habitantes afectados por la falla geológica:



La asignación de tierras y subsidios a las familias más afectadas, coordinada con la Agencia Nacional de Tierras .

. La gestión de vivienda temporal y definitiva para las familias afectadas en la zona y en el corregimiento Altos de Jordán.

para las familias afectadas en la zona y en el corregimiento Altos de Jordán. La reparación y adecuación de vías terciarias, actualmente utilizadas para acceder a poblaciones cercanas y garantizar la movilidad segura mientras se ejecutan los trabajos principales.

Campesinos cruzando por la Transversal del Carare en Santander // Noticias Caracol

El alcalde Orlando Ariza destacó que esta inversión representa un avance histórico en la recuperación de la Transversal del Carare, asegurando la seguridad vial y la calidad de vida de las comunidades afectadas por el fenómeno geológico.



“Con el respaldo del Gobierno Nacional y Departamental, vamos a garantizar que la vía quede en condiciones óptimas y que las comunidades afectadas reciban los apoyos necesarios en vivienda y subsidios”, afirmó Ariza.

Las autoridades confirmaron que los trabajos de reparación incluirán estudios técnicos adicionales para prevenir futuros deslizamientos y fallas geológicas en la zona, así como el mantenimiento de vías terciarias que facilitan la conectividad con poblaciones rurales y urbanas de la región.