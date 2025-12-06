Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy sábado 6 de diciembre de 2025

El Dorado Tarde continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares y confiables del país. Su trayectoria, respaldada por miles de jugadores y una reputación construida sobre la transparencia, lo mantiene como un sorteo tradicional que cada tarde renueva la expectativa de alcanzar la anhelada “suerte dorada”.

Número ganador de Dorado Tarde hoy sábado 6 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 6 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades y pagos del Dorado Tarde

Una de las razones por las que este sorteo sigue ganando adeptos es la variedad de modalidades y los atractivos pagos que ofrece. Estas son las opciones disponibles para los apostadores:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: entrega 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: devuelve 400 veces el valor jugado.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): ofrece 50 veces el valor apostado.

Desde 2025, El Dorado Tarde incorporó la quinta balota, una innovación que amplió las posibilidades de acierto y sumó un nivel adicional de emoción a cada jugada.



¿A qué hora se juega el Dorado Tarde?

El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Es importante recordar que no se juega domingos ni festivos, por lo que los apostadores deben planear con anticipación sus apuestas.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?

Reclamar un premio es un proceso sencillo y seguro. De acuerdo con Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en un punto autorizado. El ganador debe presentar:



Ser mayor de edad.

El tiquete original en buen estado.

Una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Tarde mantiene su combinación de tradición, confianza e innovación. Para miles de jugadores, cada tarde se convierte en una nueva oportunidad de transformar su suerte con uno de los sorteos más emblemáticos del chance en Colombia.