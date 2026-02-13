En vivo
Norte de Santander

Mamá e hijos resultaron heridos por mina antipersona instalada en colegio de Norte de Santander

Madre y dos estudiantes de la Institución Educativa Horacio Olave Velandia resultaron heridos tras la activación de una mina antipersonal; la entidad informó a AICMA y anunció acciones de prevención en la comunidad.

