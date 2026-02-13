Mamá e hijos resultaron heridos por mina antipersona instalada en colegio de Norte de Santander

El Ministerio de Educación Nacional expresó su rechazo frente al incidente ocurrido en la vereda Miramonte, donde María Guerrero y sus hijos estudiantes de la Institución Educativa Horacio Olave Velandia, resultaron heridos por la activación de una mina antipersonal.

Según informó la entidad, los menores, de 9 y 10 años, cursan tercero y cuarto grado. Tras conocer el caso, el Ministerio notificó a la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) para activar la ruta de atención a víctimas e inició gestiones para adelantar capacitaciones sobre el riesgo de minas dirigidas a la comunidad.

El Ministerio reiteró la obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario, que otorga protección a las escuelas y a los espacios habilitados para la enseñanza en contextos de emergencia, al considerarlos bienes civiles. Señaló que la instalación de minas antipersonal en entornos escolares y en sus vías de acceso vulnera la vida y el derecho a la educación.

La entidad indicó que, en el marco de la Política de Gestión Integral del Riesgo Escolar (GIRE), adelanta acciones interinstitucionales para garantizar la continuidad del servicio educativo en condiciones de seguridad. También hizo un llamado a la comunidad educativa para organizar acciones de prevención y estrategias de educación sobre el riesgo de minas, con apoyo del Ministerio.



Finalmente, el Ministerio afirmó que la prestación del servicio educativo requiere entornos seguros y reiteró su compromiso de promover medidas que protejan los caminos de acceso a las escuelas.