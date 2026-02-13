Salario mínimo: CUT pide a Petro expedir nuevo decreto de dos millones de pesos

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) solicitó al presidente Gustavo Petro que, tras el reciente fallo del Consejo de Estado, se emita un nuevo decreto que mantenga el salario mínimo en 2 millones de pesos (incluyendo auxilio de transporte). Fabio Arias, presidente de la organización, calificó como una "grata sorpresa" que el Gobierno nacional fijara un aumento superior a las solicitudes iniciales de los sindicatos, un hecho que considera sin precedentes en la historia del país.

Arias defendió la potestad del Ejecutivo para determinar la cifra ante la falta de concertación con los gremios económicos. "Le dieron ocho días para expedir un nuevo decreto, pues expida el mismo con los mismos 2 millones", enfatizó el dirigente, quien también es candidato al Senado. Para la CUT, la decisión judicial no debe traducirse en una reducción de los ingresos ya adquiridos por los trabajadores colombianos.



Defensa del aumento del salario mínimo en Colombia

El debate surge luego de que el Consejo de Estado cuestionara el procedimiento de fijación del incremento. No obstante, Arias sostiene que el Gobierno actuó bajo la legalidad vigente. "Cuando no hay acuerdo entre las partes, el Gobierno queda en la discrecionalidad de decretarlo", afirmó, señalando que históricamente otros mandatarios como Uribe, Santos y Duque también realizaron ajustes por encima de la inflación y la productividad en años electorales para buscar cercanía con los sectores sociales.

El líder sindical criticó que se pretenda reducir la negociación a una simple "fórmula técnica". Según su visión, si solo se aplicaran indicadores de forma automática, se perdería el propósito de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

La controversia técnica radica en si el Ejecutivo ignoró las discusiones de la mesa técnica al fijar el monto. Arias recordó que, en el pasado, la CUT ha demandado decretos cuando estos no cubrían siquiera la inflación, logrando que los tribunales obligaran a corregir las cifras a favor del trabajador.



En este escenario, la central obrera ratificó que dará una "batalla política" para evitar que futuros gobiernos utilicen criterios técnicos para congelar o limitar el poder adquisitivo.

