Organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y ambientales de Santander se preparan para participar en la movilización nacional convocada para el próximo miércoles 14 de octubre. La convocatoria fue ratificada durante un encuentro liderado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Santander, en el que se definieron acciones para coordinar la participación de diferentes sectores en el área metropolitana de Bucaramanga.El Sindicato de Educadores de Santander confirmó su participación en la jornada y señaló que uno de los motivos de protesta son las medidas que considera desfavorables para la educación pública y los derechos de los docentes que promueve el gobierno de Abelardo De La Espriella. Entre los puntos de inconformidad, el sindicato mencionó el proyecto de ley 249 de 2026, relacionado con facultades extraordinarias para la reestructuración del Estado; los bonos escolares y la suspensión de los concursos de mérito para el ingreso y ascenso en la carrera docente.Heriberto Delgado, presidente del SES, hizo un llamado al magisterio santandereano para sumarse a la movilización y participar en las acciones convocadas por las organizaciones sociales y sindicales.“Los maestros y maestras somos un eje fundamental en esta protesta social”, manifestó el dirigente sindical, quien invitó a sus compañeros a vincularse decididamente a la jornada.Dirigentes del Pacto Histórico en Santander también están promoviendo en sus redes sociales la participación en el paro nacional. "Debemos defender el páramo de Santurbán. Este gobierno queire acabar con el ecosistema y el agua de Bucaramanga", dijo Darly Mendoza, diputada de Santander. La movilización busca reunir a diferentes sectores sociales en torno a sus reclamaciones. En Santander, las organizaciones avanzan en la coordinación de su participación, mientras el magisterio pone en el centro de sus demandas la defensa de la educación pública y de los mecanismos de ingreso y ascenso basados en el mérito.