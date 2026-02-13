Defensa pide nulidad de imputación a señalados por casos de Aguas Vivas: dicen que falta claridad

Aunque cada defensor tendrá la oportunidad de sustentarlo, solo la abogada Astrid Carvajal, quien representa al exsecretario general de la alcaldía, Fabio Andrés García Trujillo, explicó por qué considera que la imputación presentada por la Fiscalía no fue lo suficientemente clara, individualizada, ni precisa para determinar la responsabilidad de este en el escándalo con el lote de Aguas Vivas.

La diligencia se prolongó durante un poco más de dos horas ante el Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín en donde el candidato presidencial, Daniel Quintero, y otras 12 personas escucharían la formulación de acusación del polémico caso de Aguas Vivas y en donde estas personas habrían modificado un contrato para posteriormente pagar más de 40.000 millones de pesos.

Finalmente, lo que terminó ocurriendo es que se escucharon solo los argumentos de Carvajal, por lo que la diligencia se suspendió aún faltando que los otros cuatro defensores den su punto de vista en el mismo sentido. La abogada dijo sobre la imputación de la Fiscalía que es "una construcción hipotética e inconclusa”, lo cual ya había sido anticipado en la diligencia anterior, el 21 de noviembre de 2025.

"Esta delegada ya indicó la motivación que hizo el doctor Fabio en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que el señor Fabio hizo respecto de esa resolución y se basó en el pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Antioquia en el Consejo de Estado, donde manifiesta que dicho contrato advierte nulidades", indicó.



Aunque en un primer momento el precandidato Quintero no se presentó a la diligencia y su abogado Luis Hernández indicó que fue por “compromisos personales”, este finalmente sí asistió.

La defensa pidió que antes de la lectura del escrito de acusación, que tiene 144 páginas y más de 4.000 pruebas que hay en este polémico caso, sea declarada nula la imputación o que se ordene repetir la audiencia con precisión de cada uno de los cargos y cómo fue su responsabilidad, para los 13 involucrados.

Por ahora, la diligencia continuará el 24 de febrero y tiene otra sesión programada para el 17 de marzo.



Sobre el caso

Hay que mencionar que el cambio del uso del suelo habría alterado el Plan de Ordenamiento Territorial, ya que dicha decisión no contó con la aprobación del Concejo de Medellín, lo que habría constituido una vulneración a las competencias del exmandatario.

El presunto caso de corrupción relacionado con el lote Aguas Vivas tiene que ver con un terreno de más de 140.000 metros cuadrados en el sector El Poblado y en donde entre 2020 y 2023 se habrían expedido actos administrativos para incrementar el avalúo del terreno y facilitar que terceros accedieran a su titularidad mediante una conciliación prejudicial. Estos hechos, según la investigación, también abrían la puerta a que los particulares desarrollaran actividades urbanísticas que no estaban permitidas en esa zona.

Mencionar que el ente acusador atribuye, dependiendo el grado de responsabilidad, los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos contra Daniel Quintero, exalcalde; Fabio García, exsecretario General; Ingrid González, exsecretaria de Gestión Humana; Yina Pedroza, exsubsecretaria Legal de Movilidad; Carlos Montoya, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Karen Delgado, exsecretaria de Suministros y Servicios; Sergio López, exdirector del Departamento Administrativo de Planeación; Natalia Jiménez, exsubsecretaria de Ejecución Contractual; Alethia Arango, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público; y Leidy Jiménez, exsubsecretaria de Selección de Proveedores.

