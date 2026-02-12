Capturan a alias 'Sangre' en Medellín, uno de los jefes de zona del Clan del Golfo

En medio de una acción rutinaria de verificación de antecedentes hecha por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, las autoridades lograron identificar y capturar a alias 'Sangre', señalado como uno de los jefes de zona del Clan del Golfo y quien estaría relacionado con, al menos, dos homicidios en los últimos 12 meses.

Según la información conocida hasta el momento, el hombre sería parte de la subestructura Gener Morales y estaría tras los asesinados de Carlos Mario Herrera en enero de 2025 y de Johnny Alexander Montoya en marzo del año pasado, ambos ocurridos en el municipio de Marinilla.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, destacó que el procedimiento que terminó con la captura de alias 'Sangre' se realizó en el puente Madre Laura, en donde se pudo constatar los antecedentes del delincuente.

"Gracias a ese trabajo de la Policía Nacional en el territorio, se logró la plena identificación y la posterior aprensión de este sujeto. Alias 'Sangre' es investigado por su presunta participación en dos homicidios y por su rol dentro de una estructura criminal dedicada a la intimidación armada y a la disputa territorial", indicó el funcionario



Según confirmó desde la Alcaldía de Medellín, al momento de la verificación, se constató que alias 'Sangre' tenía orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego y homicidio y por ello fue llevado hasta la Estación de Policía Castilla.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras que las autoridades mantienen abierta una línea investigativa para poder establecer si el integrante del Clan del Golfo estarían vinculado a otros hechos violentos en el Oriente antioqueño.