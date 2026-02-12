Gol de Díaz en victoria bávara: 12 de febrero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 12 de febrero de 2026:
- Millonarios consiguió su primera victoria en la Liga BetPlay tras imponerse 1-0 a Águilas Doradas, con un gol de penalti de Radamel Falcao García.
- Luis Díaz volvió a marcar en la victoria del Bayern Múnich sobre Leipzig por la Copa de Alemania.
- James Rodríguez fue entrevistado por The New York Times, donde habló sobre su adaptación a las bajas temperaturas en Minnesota.
- El técnico italiano Fabio Capello se refirió a Cristiano Ronaldo y al debate sobre los mejores futbolistas de la historia.
Escuche el programa completo aquí: