Gol de Díaz en victoria bávara: 12 de febrero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 12 de febrero de 2026:



Millonarios consiguió su primera victoria en la Liga BetPlay tras imponerse 1-0 a Águilas Doradas , con un gol de penalti de Radamel Falcao García.

, con un gol de penalti de Radamel Falcao García. Luis Díaz volvió a marcar en la victoria del Bayern Múnich sobre Leipzig por la Copa de Alemania.

sobre Leipzig por la Copa de Alemania. James Rodríguez fue entrevistado por The New York Times, donde habló sobre su adaptación a las bajas temperaturas en Minnesota.

donde habló sobre su adaptación a las bajas temperaturas en Minnesota. El técnico italiano Fabio Capello se refirió a Cristiano Ronaldo y al debate sobre los mejores futbolistas de la historia.

Escuche el programa completo aquí: