Se esperan lluvias intensas en Medellín y Valle de Aburrá: Bomberos en alerta

En Medellín se preparan para las fuertes lluvias que se vienen en el Valle de Aburrá: en una semana sacaron más de 35 volquetas de residuos de calles y quebradas. Autoridades mantienen activas las alertas por los aguaceros que podrían caer sobre la ciudad en los próximos días

En el Valle de Aburrá no escampa y ya se completan cerca de 10 días con fuertes precipitaciones en horas de la tarde y por ello las autoridades en Medellín no han parado de trabajar para tratar de mitigar los riesgos que pueden generar las lluvias que solo el año pasado cobraron la vida de cerca de 40 personas en el Área Metropolitana.

El fuerte aguacero de la semana pasada, que colapsó las vías de la capital de Antioquia y generó daños en vías y establecimientos, provocó que se sacaran 35 volquetas llenas de residuos sólidos, situación que sirve como acción de prevención debido a que los pronósticos del clima no son nada alentadores.

La secretaria de Medio Ambiente de Medellín, Marcela Ruiz, señaló que todas estas acciones se realizan con el fin de reducir los riesgos y así prevenir que pueda ocurrir una tragedia en la ciudad.



“Vivimos en una ciudad de montañas y agua, estamos rodeados por quebradas, pero también supone una responsabilidad y, por supuesto, alertar sobre puntos críticos, y aportar también a que podamos recuperarlos mejorando la condición hidráulica de la quebrada”, contó la señora Ruiz.

Aunque, según el Sata, este 3 de febrero no habría lluvias de consideración sobre el Valle de Aburrá, advierten que el 4 de febrero precipitaciones intensas durante la tarde y la noche en toda el Área Metropolitana, por ello la importancia de estar revisando este tipo de herramientas como indicó Carlos Quintero, director del Dagred.

“Desde el Dagred monitoreamos permanentemente todos los sistemas de alerta temprana a lo largo de todo el distrito de Medellín. De esta manera nos preparamos y nos anticipamos a cualquier episodio de lluvia”, insistió.

Se espera que todos los organismos de atención estén activos y preparados debido a las fuertes lluvias que llegarían próximamente a la subregión y se reitera el llamado a la protección de familias que viven en laderas o cerca a quebradas.