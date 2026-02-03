Invierno en Antioquia deja una persona muerta, tres desaparecidos y 1.500 familias damnificadas

Como en el país, no paran las lluvias en Antioquia y afectan 10 municipios gravemente, las emergencias han dejado una persona muerta, tres desaparecidos y 7.500 familias damnificadas. Expertos aseguran que las precipitaciones apenas comienzan y que la situación puede ser peor para los meses de marzo y abril.

Las fuertes lluvias no paran en Antioquia y por ello las graves emergencias que ya cobraron la vida de un adulto mayor que fue arrastrado por una corriente de agua en zona rural del municipio de Necoclí.

En la subregión del Urabá antioqueño las precipitaciones han dañado vías, inundando viviendas y destrozado cultivos y aún así, las lluvias han persistido.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, mostró su preocupación por lo que ocurre en el departamento y que solo es el inicio de lo que expertos auguran será una temporada fuerte de lluvias que podría extenderse hasta el mes de abril, siendo marzo y los primeros días de abril la época de mayores riesgos. Es decir, esto apenas comienza para los antioqueños.



“En los últimos cuatro días no ha parado de llover en todo Urabá. Hay 7.511 familias que necesitan ayuda humanitaria de emergencia. La Gobernación de Antioquia hará pleno uso de todas sus capacidades para mitigar y resolver oportunamente esta situación tan difícil que viven nuestros paisanos de Urabá”, dijo el mandatario seccional.

El caso más grave y doloroso ha ocurrido en el municipio de Necoclí en donde se reportó la primera muerte de esta peligrosa temporada de lluvias y en donde lastimosamente hay otras tres personas desaparecidas, al parecer, por desobedecer las recomendaciones de las autoridades de salir de la zona más golpeada en el departamento como lo explicó el director (e) del Dagran, Daniel Galeano.

“Estaban en un albergue temporal en el municipio de Necoclí, estas personas eran del agrario El Algodón. De estas personas, dado el incremento de los niveles del afluente el día de ayer, se les recomendó salir por parte del municipio. Lamentablemente hubo un caso omiso y hubo cuatro desaparecidos”, reveló Galeano.

Para entender la magnitud de lo que pasa hoy en Antioquia hay que decir que de los 11 municipios que compone el Urabá antioqueño, 10 municipios tienen afectaciones por las lluvias, siendo los más afectados Necoclí, Turbo, Arboletes y San Juan de Urabá que tiene lugares literalmente bajo el agua.

Pero no es el único punto crítico del departamento, también en el municipio de Urrao se tuvo que declarar la calamidad pública debido a las emergencias que dejaron veredas incomunicadas, daños en colegios, afectaciones al servicio de energía y pérdida de cultivo como señaló el alcalde Nilson Barrera.

“Llevamos aproximadamente 180 familias, estamos hablando de más de 900 personas. Hay afectaciones en las escuelas, en infraestructura educativa, afectaciones en todos los caminos, también afectaciones en el fluido eléctrico. Realmente son bastantes afectaciones. Nos preocupa también la información de que pueden haber algunos represamientos de afluentes de ríos o quebradas”, aseveró el alcalde Barrera.

Tan grandes son los daños en este municipio del suroeste antioqueño que la Gobernación decidió enviar maquinaria para atender las situaciones más complejas para las autoridades locales como, por ejemplo, un derrumbe de enormes proporciones que dejó daños por doquier.

“Que afectó a cerca de 60 familias. Además que el dueño del predio tuvo una afectación de prácticamente el 40-50% de la tierra. La gente hoy debe platicar en los bancos y hay preocupación también en el sector por el tema de la afectación de las cosechas”, agregó.

Mientras las autoridades atienden los lugares con mayores afectaciones no se olvida del municipio de El Bagre en el Bajo Cauca antioqueño en donde también se han reportado algunos daños y se espera un consolidado oficial por parte de las autoridades locales, donde ya se tiene 7.500 familias damnificadas.