Incautan más de 100 kilos de cocaína en el Pacífico: narcos lanzaron paquetes a toda velocidad

La Armada, a través de la Fuerza Naval del Pacífico, incautó más de 115 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados a bordo de una embarcación tipo Go Fast a 55 millas náuticas de Bahía Solano, departamento del Chocó.

La operación tuvo lugar cuando unidades de la Estación de Guardacostas de Bahía Solano, guiadas por información de Inteligencia Naval, iniciaron el procedimiento de interdicción marítima a una embarcación sospechosa, que navegaba por aguas del Pacífico norte, al parecer con rumbo a Panamá.

Incautan más de 100 kilos de cocaína en aguas del Pacífico: narcos lanzaron paquetes al agua a toda velocidad

Los criminales a bordo de la motonave, al detectar la presencia de las autoridades, emprendieron la huida, lanzando varios paquetes rectangulares al mar, al parecer con las sustancias ilícitas. Los miembros de la Armada procedieron a recuperar el material sospechoso del agua, sacando un total de 116 paquetes.

Tras realizar la Prueba de Identificación Preliminar Homologada, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía determinaron que se trataba de 115,7 kilogramos de clorhidrato de cocaína, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.



Con este resultado, la Fuerza Naval del Pacífico evitó el ingreso de 5,6 millones de dólares a las arcas de las organizaciones narcotraficantes, así como la comercialización de 289 mil dosis de estupefacientes en el mercado ilegal internacional.