Andrés Calle seguirá detenido en la Picota: Corte negó revocar medida de aseguramiento en su contra

Andrés Calle falló nuevamente en su intento de recuperar su libertad, luego de que la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negara la solicitud de revocar la medida de aseguramiento en su contra.

Esa Sala determinó que no existen pruebas nuevas que desvirtúen los fundamentos por los cuales fue ordenada su captura en mayo de 2025, dentro del proceso que se le sigue como presunto autor de los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación agravado en el grave esquema de corrupción que se gestó en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Andrés Calle había solicitado su libertad argumentando que renunció a su curul en el Congreso, que ya no tiene militancia política y además presentó una declaración juramentada renunciando a su derecho al voto y pidió que se tuviera en cuenta el reciente nacimiento de su hijo.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia consideró que estos elementos no eliminan el riesgo para la comunidad que justificó la medida de aseguramiento. Según el tribunal, la peligrosidad del procesado no depende únicamente del cargo que ostentaba, sino de su influencia política y representatividad, las cuales se mantienen vigentes.



“La gravedad de los delitos imputados, la participación de múltiples actores en un esquema de corrupción sistemática, y el impacto en derechos fundamentales de población vulnerable, hacen que la detención intramural sea la única medida que cumple efectivamente con los fines constitucionales de proteger a la comunidad. Por tanto, la solicitud subsidiaria debe ser negada”, dijo el alto tribunal.

A su vez, Calle denunció ser víctima de amenazas y pidió ser recluido en una guarnición militar, ante esto, la Corte pido a la dirección general de la Cárcel la Picota y al Inpec evaluar los riesgos que pueda eventualmente correr el expresidente de la Cámara de Representantes.