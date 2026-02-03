En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Andrés Calle seguirá detenido en la Picota: Corte negó revocar medida de aseguramiento en su contra

Andrés Calle seguirá detenido en la Picota: Corte negó revocar medida de aseguramiento en su contra

El expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, había pedido a la Corte revocar la medida de aseguramiento por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Andrés Calle, capturado por el escándalo de corrupción en la UNGRD
Foto: X @AndresCalleA
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 3 de feb, 2026

