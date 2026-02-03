“Exilio de mis hijos se debe a la lucha contra narcotráfico”: Petro antes de llegar a Casa Blanca

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que el exilio de la mayoría de sus hijos es consecuencia directa de su lucha contra el narcotráfico, en declaraciones realizadas antes de llegar a la Casa Blanca, donde sostiene una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las palabras del mandatario se dieron en el marco de su visita oficial a Washington, en medio de una agenda marcada por tensiones entre ambos gobiernos y con el narcotráfico como eje central del encuentro bilateral.



¿Familia de Petro, en el exilio?

Previo a la reunión, Petro se refirió a la situación de su familia y afirmó que varios de sus hijos viven fuera del país como resultado de los riesgos derivados de su trayectoria política.

“Rodeado de mujeres, mi hija, mi nieta, mi yerna, nuera, entonces repartidos en el mundo porque es el producto lamentable de un exilio de todos mis hijos, la mayoría, que se debe a la lucha contra el narcotráfico”, afirmó el presidente.

Según explicó, esa situación no responde a una narrativa política, sino a hechos concretos vividos durante años de confrontación con estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y al poder político.



En su declaración, el jefe de Estado recordó que dedicó 15 años de su vida a debates en el Congreso, los cuales, según afirmó, tuvieron consecuencias judiciales para varios actores políticos.

“No es un discurso, he dedicado 15 años de mi vida a debates que ustedes algunos vieron y recogieron. 35 % del Senado de la República a la cárcel por mis debates, por sus nexos con el narcoterrorismo”, señaló Petro.

El mandatario sostuvo que ese proceso evidenció cómo sectores del poder político se entregaron a intereses ilegales, situación que, dijo, ha intentado revertir desde su proyecto político.

“Es el poder político que se entregó a la codicia y nosotros estamos rescatándola porque una Colombia en paz es una Colombia que prime la belleza y no la codicia”, expresó.

Estas afirmaciones se produjeron antes de su ingreso a la Casa Blanca, donde se desarrolla un encuentro considerado decisivo para la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos.



Llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente colombiano llegó a la residencia presidencial estadounidense a las 10:55 de la mañana, hora de Washington, en un vehículo del Servicio Secreto de Estados Unidos, portando la bandera de Colombia.

A diferencia de otros encuentros con mandatarios extranjeros, Donald Trump no salió a recibir a Petro en el pórtico del Ala Oeste.

Se trató del primer encuentro entre ambos presidentes, en un momento clave para Petro, quien se encuentra en la recta final de su mandato, con la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia prevista para el 31 de mayo.



¿De qué hablan en la reunión?

El tema central del encuentro fue el narcotráfico. Desde Washington se ha señalado que la producción de cocaína se ha incrementado durante el gobierno de Petro, mientras que el mandatario colombiano ha defendido su política de sustitución de cultivos.

La reunión se produjo tras un año de fuertes tensiones entre ambos gobiernos, marcado por decisiones y críticas mutuas en temas de seguridad, política exterior y lucha contra las drogas.