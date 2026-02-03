En vivo
Iván Cepeda irá directo a primera vuelta si el CNE evita su participación en la consulta

En el mensaje, Iván Cepeda deja entrever que ante un inminente bloqueo por parte de la organización electoral no presentaría recursos judiciales y tampoco buscaría un “acuerdo político” como lo propuso el exembajador y también precandidato Roy Barreras.

El senador colombiano Iván Cepeda habla durante una entrevista con AFP.
El senador colombiano Iván Cepeda, es una ficha clave en las negociaciones de paz con las guerrillas en Colombia.
Foto: AFP
Por: Andrés Carmona Ospina
|
Actualizado: 3 de feb, 2026

