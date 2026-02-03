Iván Cepeda irá directo a primera vuelta si el CNE evita su participación en la consulta

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, dejó claro cuál será el paso a seguir si esta semana la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) evita su participación en la consulta del llamado ‘Frente por la Vida’, que recoge a diferentes sectores de izquierda y centroizquierda.

Iván Cepeda Foto: Twitter @Ivancepedacast.

“Están en curso múltiples estrategias; una de ellas es intentar vetar mi participación en la consulta del 8 de marzo, otra intentar impugnar nuestras listas a la Cámara de Representantes utilizando métodos que son claramente maniobras tramposas, y eso lo saben nuestros adversarios. Pero nosotros respondemos con serenidad. No nos van a intimidar. Así que lo voy a decir con toda claridad. Sin altisonancias, sin gritos, sin estridencias, si es que nos impiden ir a la consulta, directamente a primera vuelta y los vamos a vencer”, aseguró Cepeda.

En el mensaje, el candidato deja entrever que, ante un inminente bloqueo por parte de la organización electoral, no presentaría recursos judiciales y tampoco buscaría un “acuerdo político” como lo propuso el exembajador y también precandidato Roy Barreras.

“Yo soy un dirigente político muy curtido en estas lides. Si creen nuestros adversarios que con esa clase de artimañas lograrán que desista nuestro electorado, se equivocan gravemente. Por el contrario, aumenta la indignación en el país por esta violación de los derechos políticos del Pacto Histórico”, agregó el senador.