“Si el CNE no resuelve sobre Iván Cepeda, consulta del Frente Amplio sigue en pie”: Roy Barreras

En diálogo con Mañanas Blu, el precandidato presidencial Roy Barreras ofreció claridad sobre el futuro de la coalición progresista ante la incertidumbre jurídica que rodea la inscripción de Iván Cepeda. Barreras, quien regresó recientemente de Estados Unidos con el mensaje de que las elecciones en Colombia serán libres, enfatizó que la consulta programada para el próximo mes de marzo no se detendrá por los retrasos administrativos en el Consejo Nacional Electoral (CNE).



La incertidumbre en el CNE y la fecha límite

Barreras calificó la situación jurídica actual como un "novelón" y expresó su tranquilidad frente al proceso. Según el precandidato, si el CNE no resuelve las acciones contra la inscripción de Iván Cepeda antes del 6 de febrero, la consulta seguirá adelante tal como está prevista, con todos los candidatos inscritos, incluidos Cepeda, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo.

Criticó duramente la falta de decisión del tribunal electoral, señalando como una "irresponsabilidad" que el magistrado Altus Baquero se encuentre fuera del país en un momento en que se decide el futuro de la nación. "Colombia está decidiendo si va hacia adelante a un cambio 2.0, si puede recuperar las certezas, la estabilidad, la unidad de la nación o si va a un escenario de división y de extremismos", afirmó.



Escenarios frente a un fallo negativo

En caso de que el CNE emita un fallo negativo antes de la fecha límite, Barreras planteó que el sector progresista tendrá que reunirse para decidir entre dos alternativas: alcanzar un acuerdo político para ir directamente a la primera vuelta o mantener la consulta con los candidatos habilitados.

Iván Cepeda, Camilo Romero y Roy Barreras anuncian consulta de 'Pacto Amplio' Foto: @RoyBarreras / El Espectador

Barreras se mostró firme en su postura de no dejar el espacio vacío a la derecha. Argumentó que permitir que solo la consulta de los sectores de derecha aparezca en el tarjetón generaría un hecho político indeseable con millones de electores. "No vamos a perder por W en la consulta", señaló, comparando la situación con un partido de fútbol donde uno de los equipos decide no presentarse al estadio.



Neutralidad presidencial y estrategia de campaña

Sobre su relación con el presidente Gustavo Petro, Barreras aseguró que el mandatario ha mantenido una postura de neutralidad frente a los precandidatos del sector. Pese a las dudas de algunos sectores sobre el favoritismo hacia Cepeda, Barreras afirmó confiar en la palabra del presidente.

Para fortalecer su aspiración en la recta final, el precandidato anunció la vinculación de estrategas de alto perfil como Xavier Vendrell, Antonio Solá y Marco Castellano. Barreras destacó que su propuesta busca un cambio seguro y estable que permita el progreso económico de la mano del sector privado para garantizar la justicia social. "El próximo presidente será de centro izquierda y saldrá de esa consulta", concluyó, con la meta de alcanzar 4 millones de votos en las urnas.



Escuche aquí la entrevista: