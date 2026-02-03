En vivo
“Si el CNE no resuelve sobre Iván Cepeda, consulta del Frente Amplio sigue en pie”: Roy Barreras

El senador criticó duramente la falta de decisión del tribunal electoral, señalando como una "irresponsabilidad" que el magistrado Altus Baquero se encuentre fuera del país en un momento en que se decide el futuro de la nación.

