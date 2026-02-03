Nuevo enredo en CNE para definir si Iván Cepeda puede participar o no, en la consulta del 8 de marzo

Faltando únicamente tres días para que se venza el plazo para la inscripción de candidatos a la consulta presidencial del próximo 8 de marzo, sigue sin definirse en el Consejo Nacional Electoral si Iván Cepeda, el candidato más cercano al presidente Gustavo Petro, puede o no participar en ese proceso.

Esta madrugada le apareció otro enredo al proceso: el abogado Alejandro Sánchez, quien había sido designado este lunes como uno de los dos conjueces para definir el tema, radicó una solicitud de impedimento, argumentando que él fue uno de los abogados del expresidente Álvaro Uribe en el proceso en su contra por presunta manipulación de testigos, cuyo denunciante fue el senador Iván Cepeda.

Esta solicitud no saca automáticamente al abogado Sánchez de la discusión del tema electoral, toda vez que deben ser los mismos magistrados del CNE, los que decidan esta tarde si aceptan o no su manifestación de impedimento. Si no se la aceptan, como pareciera ser lo más probable, no se afectaría el proceso, pero si la admiten, asumiría el caso el conjuez Gustavo Martín Coral, de Colombia Justa Libres.

Se espera que hoy en la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral se resuelva el impedimento presentado por el magistrado Alejandro Sánchez Cerón y posteriormente se proceda finalmente a la votación para definir si el senador Iván Cepeda puede o no participar en la consulta de la izquierda para elegir candidato presidencial, a pesar de que ya había participado de otra consulta, el pasado 26 de octubre.



Este proceso ha estado plagado de demoras: la primera porque los magistrados ponentes tardaron dos días más del plazo inicial para radicar la ponencia y la segunda porque sorpresivamente el magistrado Altus Baquero decidió a última hora cambiar el sentido de su voto y decidió apoyar la participación de Cepeda en la consulta de marzo, haciendo que la votación final quedara 5-4, haciendo necesario la convocatoria de conjueces.

La discusión radica en determinar si la consulta de octubre fue o no interpartidista. Mientras los magistrados ponentes aseguran que esa consulta fue únicamente del Polo Democrático, la representante Katherine Miranda reveló el documento firmado el 26 de septiembre radicado ante la Registraduría, en el que queda claro que la solicitud para esa consulta es interpartidista, solicitada no solamente por el Polo, sino también por el Partido Comunista y por la Unión Patriótica.

Lo que está en juego no es menor, porque en caso de que el senador Iván Cepeda pueda participar en esta segunda consulta, de nuevo recibiría dinero producto de la reposición de votos, como ya ocurrió por cuenta de la consulta del 26 de octubre. Además, la diferencia entre la inclusión o no de Cepeda en la consulta, electoralmente podría marcar el futuro de si el petrismo sigue o no en el poder, ahora que Roy Barreras intenta posicionarse como el heredero del legado de Gustavo Petro.