Al menos dos heridos deja accidente afuera del hospital El Tunal: ambulancia se quedó sin frenos

A esta hora se atiende una emergencia en el sur de Bogotá, en la carrera 20 bis con calle 47B sur, sentido sur-norte, precisamente a las afueras del hospital El Tunal, que involucra a dos motociclistas y una ambulancia.

Presuntamente, la ambulancia que generó el accidente se quedó sin frenos a la hora de salir del hospital, de donde también dañó la puerta del parqueadero del centro médico y arrolló a los dos motociclistas que iban por la zona.

“Lo que se escuchó es que la ambulancia se estrelló contra el poste después de haber salido del hospital. Cuando salió, iban pasando dos personas en dos motos y los atropelló. Eso que fue que se quedó sin frenos”, relató un testigo.



Por ahora, no hay reporte oficial de personas heridas, pero la Secretaría de Salud de Bogotá aseguró que ya están en la atención al siniestro. Por ahora, la SubRed Sur de la ciudad aún no se ha manifestado sobre lo sucedido.

En desarrollo...