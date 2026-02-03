En vivo
Al menos dos heridos deja accidente afuera del hospital El Tunal: ambulancia se quedó sin frenos

Dos motociclistas heridos, un poste caído y un árbol afectado es el reporte preliminar que entregan las autoridades del accidente en El Tunal.

Foto: captura de pantalla
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 3 de feb, 2026

