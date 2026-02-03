Revelan el estado de la batería de un carro eléctrico tras 18 meses de uso y 265.000 km recorridos

Un informe divulgado por CarNews China reveló el estado de la batería de un Xiaomi SU7 tras un uso intensivo de 18 meses de operación y 265.000 kilómetros recorridos.

De acuerdo con los datos compartidos, el carro conserva el 94,5 % de la salud de su batería, una cifra que ha llamado la atención dentro del sector de los vehículos eléctricos.



¿Cómo logró recorrer 265.000 km en 18 meses?

La información corresponde a un Xiaomi SU7 Pro de tracción trasera, propiedad de un usuario identificado como Mr. Feng, quien aseguró haber recorrido en promedio 600 kilómetros diarios desde que compró el carro.

Esta distancia equivale, aproximadamente, a un trayecto de ida y vuelta entre Nueva York y Boston, lo que convierte el caso en uno de los ejemplos de uso más exigentes documentados para un automóvil eléctrico de producción en serie.

Según explicó el propietario, los resultados fueron entregados directamente por personal de Xiaomi tras una revisión técnica. “El personal de Xiaomi me contó los resultados y me quedé realmente sorprendido”, afirmó Feng, quien aseguró que esperaba una degradación mayor tras ese nivel de exigencia.



Este fue el primer modelo que inició a comercializar la marca en el mundo. Foto: AFP

¿Cuál fue el gasto de la batería?

El paquete de baterías del Xiaomi SU7 analizado tiene una capacidad de 94,3 kWh. Con base en un consumo promedio estimado de 18 kWh por cada 100 kilómetros, el vehículo habría completado, de manera teórica, alrededor de 506 ciclos completos de carga y descarga.

No obstante, CarNews China aclaró que el número real de ciclos parciales podría ser considerablemente mayor, ya que la mayoría de los usuarios de vehículos eléctricos recargan entre el 20 % y el 80 % de la capacidad, en lugar de agotar la batería por completo antes de conectarla nuevamente.

La mayoría de los fabricantes de vehículos eléctricos ofrecen garantías de batería de 8 años o 150.000 kilómetros, con niveles de degradación aceptables que oscilan entre el 20 % y el 30 %.

Incluso marcas como Tesla establecen, para los Model 3 y Model Y de tracción trasera, una garantía de 8 años o 160.000 kilómetros, con un umbral mínimo de 70 % de capacidad retenida.

En este contexto, el nivel de conservación reportado en el SU7 supera ampliamente los estándares mínimos habituales.

Xiaomi SU7 con 94.5 % de batería Foto: captura de video

Estado general del vehículo

Además de la batería, el informe de CarNews China señaló que otros componentes muestran desgaste mínimo. La profundidad del labrado de las llantas se mantiene en 8 milímetros, dentro de los parámetros de un vehículo nuevo, y el automóvil nunca ha requerido cambio de pastillas de freno.

El sistema de refrigeración también fue evaluado. El refrigerante presenta 0 % de contenido de agua, conserva su pureza y mantiene un punto de congelación de –38 °C, lo que indica condiciones normales de operación.

Los datos fueron difundidos por el usuario “Jackson’s Sunset Drive” a través de un video publicado en redes sociales chinas como Weibo y Bilibili, donde acumuló millones de visualizaciones. La publicación incluso fue compartida por Lei Jun, director ejecutivo de Xiaomi.

Según CarNews China, el propietario planea continuar usando el vehículo hasta alcanzar 600.000 kilómetros en un plazo de tres años.