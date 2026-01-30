La principal razón por la que el 46 % de dueños de carros eléctricos volverían a uno de gasolina

Para nadie es un secreto que los carros eléctricos cada vez ganan más terreno en un mundo dividido por las nuevas tecnologías y lo tradicional, vehículos a gasolina. Ejemplo de ello es Colombia, que tuvo en 2025 su mejor año en compra de eléctricos.

Pues bien, ahora un estudio de la firma McKinsey & Co. reveló que una proporción significativa de propietarios de carros eléctricos en Estados Unidos contempla la posibilidad de regresar a un vehículo con motor de combustión interna, siendo la infraestructura de carga el factor que más influye en esta decisión.



¿Cuál es la razón por la que regresarían a carros eléctricos?

Según los resultados de la encuesta, el 46 % de los propietarios de vehículos eléctricos en Estados Unidos indicó que podría volver a un carro a gasolina. La principal razón señalada es la percepción de que la red de estaciones de carga no satisface sus necesidades diarias, especialmente en términos de disponibilidad, confiabilidad y facilidad de acceso.

Para estos usuarios, la experiencia de uso se ve afectada por la dificultad para encontrar puntos de carga adecuados, así como por los tiempos asociados a la recarga, lo que genera inconvenientes en comparación con el repostaje tradicional de combustible.

Los carros a gasolina suelen durar más tiempo en las manos de sus dueños Hispanolistic/Getty Images/iStockphoto

Costos totales y uso en viajes largos también influyen

Además de la infraestructura, McKinsey identificó otros factores que inciden en la intención de regresar a un vehículo de combustión. Entre ellos se encuentra el costo total de propiedad de un carro eléctrico, que algunos usuarios consideran elevado frente a sus expectativas iniciales.



A esto se suma el impacto que el uso del vehículo eléctrico tiene en los desplazamientos de larga distancia. Los conductores señalaron que la planificación de viajes extensos puede verse condicionada por la autonomía del vehículo y la ubicación de los puntos de carga, lo que reduce la flexibilidad en comparación con un carro a gasolina.

El estudio no solo llamó la atención de la industria, sino también de la propia firma consultora. Philipp Kampshoff, líder del Center for Future Mobility de McKinsey, reconoció que no esperaba que una proporción tan alta de propietarios de vehículos eléctricos manifestara su intención de volver a la combustión interna.

La percepción general previa era que, una vez que un conductor adoptaba un vehículo eléctrico, la probabilidad de regresar a un carro tradicional era baja. Sin embargo, los resultados del estudio muestran que esta transición aún enfrenta barreras estructurales y económicas.

Los carros eléctricos cada vez ganan más espacio en el mercado automotor Foto: Unsplash

Interés por los carros eléctricos sigue vigente

A pesar de estos resultados, el informe también señala que el interés por los vehículos eléctricos continúa presente. A nivel global, el 38 % de los encuestados que actualmente no conducen un carro eléctrico afirmó que consideraría un vehículo 100 % eléctrico o un híbrido enchufable como su próxima compra.

Asimismo, el estudio indica que el 59 % de los compradores de vehículos eléctricos estaría interesado en incorporar más servicios de conectividad digital en el futuro, lo que sugiere que la experiencia tecnológica sigue siendo un atractivo clave de este tipo de vehículos.