Adiós al diésel: este camión ni es eléctrico ni a gasolina, con 1.000 km de autonomía y no contamina

El transporte pesado empieza a mostrar alternativas reales al diésel. Daimler Truck confirmó que en 2026 iniciará la fabricación en serie del Mercedes-Benz GenH2, un camión impulsado por hidrógeno líquido que no utiliza gasolina ni diésel y que no genera emisiones contaminantes durante su operación.

El anuncio marca el paso del desarrollo experimental a una producción industrial limitada, tras varios años de pruebas con flotas piloto y clientes en condiciones reales de uso.



¿Cómo funciona el Mercedes NextGenH2 con hidrógeno?

El Mercedes NextGenH2 utiliza un sistema de pila de combustible, una tecnología que convierte el hidrógeno en electricidad mediante una reacción química. En este proceso no se generan gases contaminantes y el único residuo que sale por el escape es vapor de agua.

El camión incorpora dos pilas de combustible BZA150, cada una con una potencia de 150 kW, para un total de 300 kW, que producen la energía eléctrica que alimenta el sistema de propulsión.

La electricidad generada se almacena en una batería de apoyo de 101 kWh, con celdas de tipo LFP. Aunque es una batería de gran tamaño, su capacidad es considerablemente menor frente a la que requieren los camiones eléctricos de batería, que pueden superar los 400 o 500 kWh.



Desde allí, la energía se envía a los motores eléctricos integrados en el eje, responsables de mover el vehículo. El sistema ofrece 300 kW de potencia continua y hasta 370 kW de potencia máxima (503 caballos) en modo Power. En modo Economy, la potencia máxima se sitúa en 340 kW (462 caballos).

La transmisión es de cuatro velocidades, incluidas dos marchas atrás, un esquema similar al utilizado en el eActros 600 totalmente eléctrico.



Autonomía de más de 1.000 kilómetros

Uno de los datos centrales del NextGenH2 es su autonomía. El camión cuenta con dos depósitos capaces de almacenar 85 kilos de hidrógeno líquido, lo que le permite recorrer más de 1.000 kilómetros sin repostar.

El tiempo de recarga es otro de sus puntos clave: llenar completamente los tanques requiere entre 10 y 15 minutos, un tiempo cercano al repostaje de un camión diésel y muy inferior al de la carga de baterías en vehículos eléctricos pesados.

Durante las pruebas iniciales con clientes, Daimler Truck registró un consumo promedio de entre 5,6 y 8 kilogramos de hidrógeno por cada 100 kilómetros, con pesos brutos combinados entre 16 y 34 toneladas.

En términos energéticos, ese consumo equivale aproximadamente a entre 19 y 27 litros de diésel cada 100 kilómetros, lo que ubica al NextGenH2 dentro de rangos de eficiencia comparables a los camiones convencionales.



¿Cuáles son los retos del hidrógeno?

El NextGenH2 compartirá varios componentes con el eActros 600, como la cabina ProCabin, el sistema multimedia Cockpit Interactive 2 y los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS).

No obstante, la producción inicial será reducida. Daimler Truck fabricará un primer lote de 100 unidades, mientras que la producción a gran escala fue aplazada hasta comienzos de la década de 2030, debido a la escasa infraestructura de repostaje de hidrógeno, un factor que limita su despliegue masivo.

La marca optó por hidrógeno en estado líquido debido a su mayor densidad energética frente al hidrógeno gaseoso. Esto permite almacenar más energía en menos espacio, ampliar la autonomía y reducir el tamaño de los tanques.

Además, recoge el medio Motor Latino que el hidrógeno líquido facilita la logística de transporte y reduce costos en la cadena de suministro, tanto fuera como dentro del vehículo.